Nasdaq-Aktienkurs Tesla Motors-Aktie:

USD 281,13 +0,19% (14.02.2017, 15:32)



ISIN Tesla Motors-Aktie:

US88160R1014



WKN Tesla Motors-Aktie:

A1CX3T



Ticker Symbol Tesla Motors-Aktie Deutschland:

TL0



Ticker Symbol Tesla Motors-Aktie Nasdaq:

TSLA



Kurzprofil Tesla Motors Inc.:



Tesla Motors Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, Nasdaq-Symbol: TSLA) ist einer der weltweit führenden Hersteller von Elektro-Sportwagen. Tesla Motors produziert emissionsfreie Seriensportwagen (Tesla Roadster) und Premium-Limousinen (Tesla Model S).



Daneben verkauft Tesla Motors Inc. verschiedene Komponenten für elektrische Antriebsstränge an führende Autohersteller wie Daimler oder Toyota.



Hauptsitz von Tesla Motors Inc. ist Palo Alto, Kalifornien, USA. (14.02.2017/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Tesla Motors-Aktie: Langfristig ist bei Tesla Motors noch viel mehr drin! AktienanalyseOptimistisch zeigt sich Alfred Maydorn, Herausgeber des Maydorn Report, in einer aktuellen Aktienanalyse für die Aktie von Tesla Motors Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, Nasdaq-Symbol: TSLA).Die in der nächsten Woche zu veröffentlichenden Zahlen von Tesla Motors würden laut dem Börsenexperten sicherlich nicht überragend sein. Man werde wieder einen Verlust ausweisen. Maydorn sehe das aber als kein Problem an: Tesla Motors müsse investieren, denn die Investitionen würden sich auch langsam auszahlen. Tesla Motors wolle jetzt vor allem das Model 3 auf den Markt bringen - im Februar wolle man schon mit einer Probeproduktion beginnen. Das habe den Kurs der Tesla Motors-Aktie vor allen Dingen getrieben. Hinzu komme die Tatsache, dass über 30% der Tesla Motors-Aktien leerverkauft seien. Die Leerverkäufer seien jetzt gezwungen, ihre Positionen zu schließen, um die Verluste nicht zu groß werden zu lassen. Der Aktienprofi glaube, dass die Tesla Motors-Aktie das Allzeithoch aus dem Jahr 2013 bei 291 USD recht bald wieder erreichen könnte. Die Zahlen dürften zwar einen kleinen Dämpfer bringen.Langfristig ist bei der Tesla Motors-Aktie aber noch viel mehr drin, so Alfred Maydorn, Herausgeber des Maydorn Report, im "Der Aktionär TV". (Analyse vom 14.02.2017)XETRA-Aktienkurs Tesla Motors-Aktie:265,15 Euro +0,53% (14.02.2017, 15:32)Tradegate-Aktienkurs Tesla Motors-Aktie:266,96 Euro +0,78% (14.02.2017, 15:46)