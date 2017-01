ISIN Tesla Motors-Aktie:

US88160R1014



WKN Tesla Motors-Aktie:

A1CX3T



Ticker Symbol Tesla Motors-Aktie Deutschland:

TL0



Ticker Symbol Tesla Motors-Aktie Nasdaq:

TSLA



Kurzprofil Tesla Motors Inc.:



Tesla Motors Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, Nasdaq-Symbol: TSLA) ist einer der weltweit führenden Hersteller von Elektro-Sportwagen. Tesla Motors produziert emissionsfreie Seriensportwagen (Tesla Roadster) und Premium-Limousinen (Tesla Model S).



Daneben verkauft Tesla Motors Inc. verschiedene Komponenten für elektrische Antriebsstränge an führende Autohersteller wie Daimler oder Toyota.



Hauptsitz von Tesla Motors Inc. ist Palo Alto, Kalifornien, USA.



CEO: Elon Musk

(06.01.2017/ac/a/n)

New York (www.aktiencheck.de) - Tesla Motors-Aktienanalyse von Analyst Colin Rusch von Oppenheimer:Im Rahmen einer Aktienanalyse bleibt Analyst Colin Rusch vom Investmenthaus Oppenheimer in Bezug auf die Aktien von Tesla Motors Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, Nasdaq-Symbol: TSLA) bei seiner Erwartung einer marktkonformen Kursentwicklung.Auf Grund der Demonstration des Gigafactory-Hochlaufs und der Bekräftigung des Produktionsstarts beim Model 3 ab Mitte 2017 dürften die Bullen viel vom dem bekommen haben, was sie sich von der Besuchstour versprochen hätten, so die Einschätzung der Oppenheimer-Analysten.Allerdings seien das Ausmaß und die Komplexität der in den nächsten Jahren zu meisternden Herausforderungen beachtlich. Die Analysten von Oppenheimer sind der Ansicht, dass die Entwicklung der Bruttomargen in den kommenden Quartalen einen Gradmesser für den langfristigen Unternehmenserfolg darstellen werde. Analyst Colin Rusch weist auf erhebliche Produktions- und Finanzrisiken hin. Wenn es Tesla Motors aber schaffe die Risikofaktoren zu eliminieren, werde es wahrscheinlich höhere Aktienkurse geben.Die Aktienanalysten von Oppenheimer bestätigen in ihrer Tesla Motors-Aktienanalyse das Votum "perform".XETRA-Aktienkurs Tesla Motors-Aktie:217,50 Euro +3,15% (06.01.2017, 16:02)Tradegate-Aktienkurs Tesla Motors-Aktie:216,00 Euro +0,99% (06.01.2017, 16:13)Nasdaq-Aktienkurs Tesla Motors-Aktie:USD 228,10 +0,60% (06.01.2017, 16:19)