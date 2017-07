Kursziel

Tesla Motors-Aktie

(USD) Rating

Tesla Motors-Aktie Firma Aktienanalyst Datum: 368 Outperform Robert W. Baird Ben Kallo 31.07.2017 165 Underweight Barclays Brian A. Johnson 31.07.2017 155 Underperform Cowen and Company Jeffrey Osborne 28.07.2017 265 Market-Perform Bernstein Research Toni Sacconaghi 27.07.2017 185 Sell UBS Colin Langan 26.07.2017 - Sector weight Pacific Crest Securities Brad Erickson 06.07.2017 350 Halten Independent Research Sven Diermeier 06.07.2017 180 Sell Goldman Sachs David Tamberrino 06.07.2017 430 Buy Guggenheim Securities Robert Cihra 05.07.2017 305 Equal-weight Morgan Stanley Adam Jonas 03.07.2017

Nasdaq-Aktienkurs Tesla-Aktie:

USD 329,97 -1,52% (31.07.2017, 17:20)



ISIN Tesla-Aktie:

US88160R1014



WKN Tesla-Aktie:

A1CX3T



Ticker Symbol Tesla-Aktie Deutschland:

TL0



Ticker Symbol Tesla-Aktie Nasdaq:

TSLA



Kurzprofil Tesla Inc.:



Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, Nasdaq-Symbol: TSLA) ist einer der weltweit führenden Hersteller von Elektro-Sportwagen. Tesla Motors produziert emissionsfreie Seriensportwagen (Tesla Roadster) und Premium-Limousinen (Tesla Model S).



Daneben verkauft Tesla Inc. verschiedene Komponenten für elektrische Antriebsstränge an führende Autohersteller wie Daimler oder Toyota.



Mit der Übernahme des Sonnenstromunternehmens SolarCity knüpft Tesla an die Strategie an ein integrierter Großkonzern zu werden.



Hauptsitz von Tesla Inc. ist Palo Alto, Kalifornien, USA.



CEO: Elon Musk (31.07.2017/ac/a/n)







Bad Marienberg (www.aktiencheck.de) - Welche Kursziele und Ratings trauen die Analysten der führenden Banken und Research-Häuser der Tesla Motors-Aktie (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, Nasdaq-Symbol: TSLA) vor Quartalszahlen zu? 155 oder 430 USD? Wir haben Ihnen die aktuellen Kursziele und Ratings zur Tesla Motors-Aktie auf einen Blick zusammengestellt.Tesla Motors wird am 02. August seine Quartalszahlen präsentieren.Was die Meinungen der Aktienanalysten zu der Tesla Motors-Aktie anbetrifft, hat der Aktienanalyst von Guggenheim Securities, Robert Cihra, in seiner Tesla Motors-Aktienanalyse vom 05.07.2017 das höchste Kursziel veranschlagt und gleichzeitig zum Kauf des Titels geraten. Das Kursziel wurde von 380,00 auf 430,00 USD gesenkt. Der wichtigste Aspekt bei den jüngsten Nachrichten von Tesla Inc. sei der, dass die Markteinführung des Model 3 im Juli über die Bühne gehen werde. Damit schaffe es Tesla zum ersten Mal ein Fahrzeug termingerecht auf den Markt zu bringen. Auf Sicht von zwei bis drei Jahren dürfte sich ein Hebel bilden, da ein zunehmendes Volumen den hohen Fixkosten entgegen trete. Nach Ansicht des Analysten komme es nun vor allem auf das Model 3 und den Gewinn je Aktie in den Geschäftsjahren 2019/2020 an. Er erhöhe die EPS-Schätzung für 2017 von 7,24 auf 7,79 USD.Die niedrigste Kursprognose für die Tesla Motors-Aktie kommt von Cowen and Company. Jeffrey Osborne, Aktienanalyst von Cowen and Company, bestätigt in einer Aktienanalyse von 28.07.2017 das "underperform"-Rating sowie das Kursziel von 155,00 USD. Der Analyst rechne nicht damit, dass die Quartalszahlen von Tesla Inc. einem Feuerwerk gleichkämen. Das Verfehlen der Erwartungen bei den Auslieferungszahlen sei von Investoren bereits verdaut worden. Alle Augen seien auf Kommentare hinsichtlich der Markteinführung des Model 3 gerichtet, so Osborne.Was sagen die Aktienanalysten der führenden Banken und Research-Häuser zur Tesla Motors-Aktie?Die aktuellen Ratings und Kursziele der Aktienanalysten zur Tesla Motors-Aktie auf einen Blick:Börsenplätze Tesla-Aktie:XETRA-Aktienkurs Tesla-Aktie:280,10 Euro -2,71% (31.07.2017, 17:20)Tradegate-Aktienkurs Tesla-Aktie:279,17 Euro -2,10% (31.07.2017, 17:34)