Kursziel

Tesla Motors-Aktie

(USD) Rating

Tesla Motors-Aktie Firma Aktienanalyst Datum: 411 Outperform Robert W. Baird Ben Kallo 14.08.2017 317 Equal-weight Morgan Stanley Adam Jonas 14.08.2017 - Perform Oppenheimer Colin Rusch 11.08.2017 444 Buy Argus Research Bill Selesky 08.08.2017 345 Sector-Perform RBC Capital Markets Joseph Spak 04.08.2017 185 Sell UBS Colin Langan 04.08.2017 350 Halten Independent Research Sven Diermeier 04.08.2017 240 Hold Deutsche Bank Rod Lache 04.08.2017 155 Underperform BofA Merrill Lynch Research John Murphy 03.08.2017 200 Underweight J.P. Morgan Securities Ryan Brinkman 03.08.2017 357 Neutral Citigroup Itay Michaeli 03.08.2017 386 Overweight Piper Jaffray Alexander Potter 03.08.2017 265 Market-Perform Bernstein Research Toni Sacconaghi 01.08.2017

XETRA-Aktienkurs Tesla-Aktie:

308,90 Euro +2,25% (14.08.2017)



Nasdaq-Aktienkurs Tesla-Aktie:

USD 363,80 +1,66% (14.08.2017)



ISIN Tesla-Aktie:

US88160R1014



WKN Tesla-Aktie:

A1CX3T



Ticker Symbol Tesla-Aktie Deutschland:

TL0



Ticker Symbol Tesla-Aktie Nasdaq:

TSLA



Kurzprofil Tesla Inc.:



Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, Nasdaq-Symbol: TSLA) ist einer der weltweit führenden Hersteller von Elektro-Sportwagen. Tesla Motors produziert emissionsfreie Seriensportwagen (Tesla Roadster) und Premium-Limousinen (Tesla Model S).



Daneben verkauft Tesla verschiedene Komponenten für elektrische Antriebsstränge an führende Autohersteller wie Daimler oder Toyota. Zuletzt wurde SolarCity übernommen.



Hauptsitz von Tesla Inc. ist Palo Alto, Kalifornien, USA.



CEO: Elon Musk (15.08.2017/ac/a/n)







Bad Marienberg (www.aktiencheck.de) - Welche Kursziele und Ratings trauen die Analysten der führenden Banken und Research-Häuser der Tesla Motors-Aktie (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, Nasdaq-Symbol: TSLA) nach Quartalszahlen zu? 444 oder 150 USD? Wir haben Ihnen die aktuellen Kursziele und Ratings zur Tesla Motors-Aktie auf einen Blick zusammengestellt.Tesla Motors hat am 02. August seine Quartalszahlen präsentiert. Der Elektroautobauer hat die Erwartungen in Q2 übertroffen. Verglichen mit dem Vorjahreswert stiegen die Erlöse um rund 120% auf 2,8 Mrd. USD (2,4 Mrd. Euro). Der Verlust nahm zwar von 293,2 auf 336,4 Mio. USD zu, fiel damit jedoch deutlich geringer als erwartet aus.Was die Meinungen der Aktienanalysten zu der Tesla Motors-Aktie anbetrifft, hat der Aktienanalyst von Argus Research, Bill Selesky, in seiner Tesla Motors-Aktienanalyse vom 08.08.2017 das höchste Kursziel veranschlagt und gleichzeitig den Titel von "hold" auf "buy" hochgestuft. Das Kursziel laute 444,00 USD. Bei Tesla Inc. würden pro Tag 1.800 Vorbestellungen für das Model 3 eingehen und das obwohl bislang keine Werbung gemacht worden sei. Der Produktionshochlauf bei dem Fahrzeug für den Massenmarkt werde höhere Arbeits- und Verwaltungskosten nach sich ziehen. Auf Sicht der kommenden Jahr sollten aber diese Belastungen abnehmen, so der Analyst. Er gehe nun davon aus, dass Tesla den Break even zwei Quartale früher erreichen werde als bislang angenommen. Auf Gesamtjahressicht dürfte Tesla zum ersten Mal im Fiskaljahr 2019 in positives Terrain vordringen.Die niedrigste Kursprognose für die Tesla Motors-Aktie kommt von BofA Merrill Lynch Research. John Murphy, Aktienanalyst von BofA Merrill Lynch Research, bestätigt in einer Aktienanalyse von 03.08.2017 das "underperform"-Rating und reduziert das Kursziel von 165,00 auf 155,00 USD. Der Analyst sei der Auffassung, dass der Model 3-Hochlauf nur langsam vonstattengehen werde. Das aktuelle Kapitalpolster sei vermutlich nicht ausreichend um das erhöhte Ausgabenniveau und den Kapitalverzehr in der zweiten Jahreshälfte zu decken. Murphy gehe davon aus, dass Tesla Inc. eine Kapitalerhöhung durchführen müsse. Die Geduld der Investoren könnte schwinden, da sich der Bedarf nach zusätzlichem Kapital nicht mit den Zielen einer Steigerung der Gewinne, Erträge und des Cash flows decke.Was sagen die Aktienanalysten der führenden Banken und Research-Häuser zur Tesla Motors-Aktie?Die aktuellen Ratings und Kursziele der Aktienanalysten zur Tesla Motors-Aktie auf einen Blick:Börsenplätze Tesla-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Tesla-Aktie:310,99 Euro +0,73% (15.08.2017, 08:08)