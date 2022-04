Tradegate-Aktienkurs Tesla-Aktie:

903,90 EUR +0,83% (12.04.2022, 11:37)



XETRA-Aktienkurs Tesla-Aktie:

901,40 EUR -0,96% (12.04.2022, 11:23)



NASDAQ-Aktienkurs Tesla-Aktie:

975,93 USD -4,83% (11.04.2022, 22:00)



ISIN Tesla-Aktie:

US88160R1014



WKN Tesla-Aktie:

A1CX3T



Ticker-Symbol Tesla-Aktie:

TL0



NASDAQ-Symbol Tesla-Aktie:

TSLA



Kurzprofil Tesla Inc.:



Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) ist einer der weltweit führenden Hersteller von Elektro-Sportwagen. Tesla Motors produziert emissionsfreie Seriensportwagen (Tesla Roadster) und Premium-Limousinen (Tesla Model S). Daneben verkauft Tesla Inc. verschiedene Komponenten für elektrische Antriebsstränge an führende Autohersteller wie Daimler oder Toyota. Mit der Übernahme des Sonnenstromunternehmens SolarCity knüpft Tesla an die Strategie an ein integrierter Großkonzern zu werden.



Hauptsitz von Tesla Inc. ist Palo Alto, Kalifornien, USA, CEO: Elon Musk. (12.04.2022/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Tesla-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marco Schmidberger vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Tesla-Anleger hätten im März allen Grund zur Freude gehabt. Nach einer längeren Abwärtsphase habe die Aktie wieder aufs Gaspedal gedrückt. Selbst das Allzeithoch schien nur noch eine Frage der Zeit zu sein, so Marco Schmidberger von "Der Aktionär". Doch zuletzt sei der Motor ins Stocken geraten. Die Aktie sei wieder deutlich eingeknickt. Dabei könnte es noch weiter abwärts gehen. Dies seien die entscheidenden Marken.Ende März habe die Tesla-Aktie die obere Begrenzung des Trendkanals bei 1.015 Dollar durchbrochen, in dem sie zuvor seit November konsolidiert habe. Das ausgelöste Kaufsignal habe den Kurs daraufhin bis auf 1.152,87 Dollar beflügelt. Damit sei das Allzeithoch bei 1.243,49 Dollar wieder in greifbare Nähe gerückt.Doch so weit sei es nicht gekommen. Denn ab Anfang April hätten wieder die Bären das Steuer übernommen und hätten die Aktie zurück in den Abwärtskanal gestürzt. Das habe beim MACD-Indikator ein starkes Verkaufssignal ausgelöst. Ob die gerade getestete 100-Tage-Linie bei 978,42 Dollar halte, sei daher fraglich.Anleger sollten sich besser gefasst machen, dass die Aktie die massive Supportzone darunter testen werde. Diese spanne sich an der 50-Tage-Linie bei 921,84 Dollar und der 200-Tage-Linie bei 884,96 Dollar auf. Dazwischen liege zudem die mehrfach getestete Unterstützung an der psychologisch wichtigen 900-Dollar-Marke.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Tesla-Aktie: