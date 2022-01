Börsenplätze Tesla-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Tesla-Aktie:

942,50 EUR +0,64% (12.01.2022, 08:39)



XETRA-Aktienkurs Tesla-Aktie:

938,20 EUR +3,71% (11.01.2022)



NASDAQ-Aktienkurs Tesla-Aktie:

1.064,40 USD +0,59% (11.01.2022)



ISIN Tesla-Aktie:

US88160R1014



WKN Tesla-Aktie:

A1CX3T



Ticker-Symbol Tesla-Aktie:

TL0



NASDAQ-Symbol Tesla-Aktie:

TSLA



Kurzprofil Tesla Inc.:



Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) ist einer der weltweit führenden Hersteller von Elektro-Sportwagen. Tesla Motors produziert emissionsfreie Seriensportwagen (Tesla Roadster) und Premium-Limousinen (Tesla Model S). Daneben verkauft Tesla Inc. verschiedene Komponenten für elektrische Antriebsstränge an führende Autohersteller wie Daimler oder Toyota. Mit der Übernahme des Sonnenstromunternehmens SolarCity knüpft Tesla an die Strategie an ein integrierter Großkonzern zu werden.



Hauptsitz von Tesla Inc. ist Palo Alto, Kalifornien, USA, CEO: Elon Musk. (12.01.2022/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Tesla-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jochen Kauper vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Herstellers von Elektrofahrzeugen Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) unter die Lupe.Gehe es nach den Experten von Goldman Sachs, dann würden die Zulassungszahlen von Elektroautos auch im Jahr 2022 weiter zulegen. Dementsprechend bullish sei Analyst Marc Delaney für die Aktie. Eine Schippe drauf habe am Montag Morgan Stanley gelegt.Tesla habe am 2. Januar einen neuen Auslieferungsrekord gemeldet. Der Elektroauto-Pionier habe im vierten Quartal 2021 308.600 Fahrzeuge ausgeliefert und habe damit die Erwartungen der Analysten deutlich übertroffen."Wir glauben, dass es Anzeichen dafür gibt, dass der Branchenführer seinen Vorsprung vor seinen EV-Konkurrenten ausbaut", habe Adam Jonas von Morgan Stanley in einer Notiz am Montagabend gesagt.Die neuen Fabriken von Tesla in Deutschland und Texas, die Produktion der einteiligen Karosserie von Giga Press und die Einführung neuer Modelle dürften laut Jonas die Entwicklung von Tesla in diesem Jahr maßgeblich beeinflussen, sprich, sollten positive Katalysatoren für die Aktie darstellen.Aufgrund dessen habe Jonas auch sein Kursziel für die Tesla-Aktie um 100 Dollar auf 1.300 Dollar nach oben geschraubt.Sicherlich komme es bei Tesla immer wieder zu knackigen Rücksetzern. Investierte Anleger sollten sich davon nicht aus der Ruhe bringen lassen. Positive Impulse sollten im Jahr 2022 auch durch das Thema autonomes Fahren sowie Software-Abos kommen.Das Papier ist eine Halteposition, so Jochen Kauper von "Der Aktionär". (Analyse vom 12.01.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link