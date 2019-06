Tradegate-Aktienkurs Tesla-Aktie:

202,10 EUR +0,67% (19.06.2019, 09:50)



Nasdaq-Aktienkurs Tesla-Aktie:

224,74 USD -0,13% (18.06.2019, 22:00)



ISIN Tesla-Aktie:

US88160R1014



WKN Tesla-Aktie:

A1CX3T



Ticker Symbol Tesla-Aktie Deutschland:

TL0



Ticker Symbol Tesla-Aktie Nasdaq:

TSLA



Kurzprofil Tesla Inc.:



Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, Nasdaq-Symbol: TSLA) ist einer der weltweit führenden Hersteller von Elektro-Sportwagen. Tesla Motors produziert emissionsfreie Seriensportwagen (Tesla Roadster) und Premium-Limousinen (Tesla Model S).



Daneben verkauft Tesla Inc. verschiedene Komponenten für elektrische Antriebsstränge an führende Autohersteller wie Daimler oder Toyota.



Mit der Übernahme des Sonnenstromunternehmens SolarCity knüpft Tesla an die Strategie an ein integrierter Großkonzern zu werden.



Hauptsitz von Tesla Inc. ist Palo Alto, Kalifornien, USA.



CEO: Elon Musk (19.06.2019/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Tesla-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Florian Söllner, Leitender Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Herstellers von Premium-Elektroautos Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, Nasdaq-Symbol: TSLA) unter die Lupe.Shortseller-Legende Jim Chanos sei short in Tesla und einer der größten Kritiker von Elon Musk. "Die Aktie ist wertlos", so seine Aussage auf CNBC und Elon Musk ein "Lügner". Jetzt müsse sich Chanos aber selbst harte Vorwürfe gefallen lassen. Das Tesla-nahe Portal Electrek nenne den Investmentprofi einen "Heuchler", weil er seine Short-Position nun abgehedgt habe mit dem Kauf einer Call-Option im Wert von 420.000 USD.Die Meinung von Jim Chanos sei gerade in den USA gefragt, da er z.B. die Pleite von Enron vorhergesehen habe. So lange er Netto short sei, sei es überzogen ihn einen Heuchler zu nennen. Für einen Finanzprofi sei es normal - etwa nach einem starken Absturz - auch auf einen Zwischen-Rebound zu setzen bzw. überlebensnotwendig, eine gewisse geistige Flexibilität an den Tag zu legen.Zuletzt sei gleich bei mehreren Tesla-Bären ein gewisser, teilweiser Meinungsumschwung festzustellen. Bob Lutz habe ein Model 3 in Augenschein genommen und bei den Spaltmaßen eine erstaunliche Verbesserung bescheinigt - hier sei die Qualität nun "Weltklasse". Auch die kritisierte Lackierung sei mittlerweile makellos.Auch Shortseller Mark Spiegel rudere ein wenig zurück. Er könne sich vorstellen, dass Tesla im Q1 doch "besser als gedachte" 86.000 Autos ausliefere - das Ziel von Elon Musk sei allerdings nicht erreichbar. Der Tesla-Chef habe "90.000 bis 100.000" in Aussicht gestellt, so Florian Söllner, Leitender Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 19.06.2019)