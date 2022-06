Tradegate-Aktienkurs Tesla-Aktie:

700,00 EUR -0,89% (01.06.2022, 16:23)



XETRA-Aktienkurs Tesla-Aktie:

704,50 EUR -0,07% (01.06.2022, 16:09)



NASDAQ-Aktienkurs Tesla-Aktie:

752,41 USD -0,77% (01.06.2022, 16:09)



ISIN Tesla-Aktie:

US88160R1014



WKN Tesla-Aktie:

A1CX3T



Ticker-Symbol Tesla-Aktie:

TL0



NASDAQ-Symbol Tesla-Aktie:

TSLA



Kurzprofil Tesla Inc.:



Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) ist einer der weltweit führenden Hersteller von Elektro-Sportwagen. Tesla Motors produziert emissionsfreie Seriensportwagen (Tesla Roadster) und Premium-Limousinen (Tesla Model S). Daneben verkauft Tesla Inc. verschiedene Komponenten für elektrische Antriebsstränge an führende Autohersteller wie Daimler oder Toyota. Mit der Übernahme des Sonnenstromunternehmens SolarCity knüpft Tesla an die Strategie an ein integrierter Großkonzern zu werden.



Hauptsitz von Tesla Inc. ist Palo Alto, Kalifornien, USA, CEO: Elon Musk. (01.06.2022/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Tesla-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thomas Bergmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Bill Gates sei nicht der einzige Investor, der mit Wetten gegen Tesla viel Geld verdient habe. Wie sich jetzt herausgestellt habe, hätten Leerverkäufer zwischen Anfang 2022 und Freitag Gewinne in Höhe von fast sieben Milliarden Dollar aus ihren Wetten gegen den Elektroauto-Pionier erzielt.Die von Ortex Research bereitgestellten Daten hätten gezeigt, dass Shortseller zwischen Jahresbeginn und der Handelssitzung am Freitag rund 6,8 Milliarden Dollar an realisierten und nicht realisierten Gewinnen mit Short-Wetten auf Tesla verdient hätten. Nur einen Tag zuvor hätten ihre gesamten nicht realisierten und realisierten Gewinne bei über acht Milliarden Dollar gelegen, bevor die Aktien in Richtung Wochenende angestiegen seien und eine Erholung gefestigt hätten, die eine historische Serie wöchentlicher Verluste durchbrochen habe.Tesla sei am vergangenen Freitag um 7,3 Prozent gestiegen, während der technologielastige NASDAQ 100 ( ISIN US6311011026 WKN A0AE1) um mehr als drei Prozent gestiegen sei und die Gewinne der Leerverkäufer geschmälert habe. Die Tesla-Aktie sei seit Jahresbeginn um mehr als 28 Prozent gefallen, aber zu einem bestimmten Zeitpunkt hätten die Aktien des Unternehmens etwa die Hälfte ihres Wertes verloren.Tesla sei der Konkurrenz zwar nach wie vor voraus, doch die schlafe nicht und wolle mit aller Macht Marktanteile gewinnen. Es werde deshalb immer wieder Shortseller geben, die gegen das Unternehmen wetten und so auf den Kurs drücken würden.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Tesla-Aktie: