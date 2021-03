XETRA-Aktienkurs Tesla-Aktie:

568,00 EUR +4,72% (22.03.2021, 15:19)



NASDAQ-Aktienkurs Tesla-Aktie:

675,33 USD +3,12% (19.03.2021, 15:19)



ISIN Tesla-Aktie:

US88160R1014



WKN Tesla-Aktie:

A1CX3T



Ticker-Symbol Tesla-Aktie:

TL0



NASDAQ-Ticker-Symbol Tesla-Aktie:

TSLA



Kurzprofil Tesla Inc.:



Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) ist einer der weltweit führenden Hersteller von Elektro-Sportwagen. Tesla Motors produziert emissionsfreie Seriensportwagen (Tesla Roadster) und Premium-Limousinen (Tesla Model S).



Daneben verkauft Tesla Inc. verschiedene Komponenten für elektrische Antriebsstränge an führende Autohersteller wie Daimler oder Toyota.



Mit der Übernahme des Sonnenstromunternehmens SolarCity knüpft Tesla an die Strategie an ein integrierter Großkonzern zu werden.



Hauptsitz von Tesla Inc. ist Palo Alto, Kalifornien, USA.



CEO: Elon Musk (22.03.2021/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Tesla-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Emil Jusifov vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Elektroautobauers Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) unter die Lupe.Die Tesla-Aktie sei im Zuge der NASDAQ-Korrektur zurückgekommen. Kein Wunder, angesichts der enormen Kursgewinne der letzten Monate. Gehe es nach der Staranlegerin Cathie Wood, dann sei die Rally noch lange nicht am Ende angelangt.Woods Investmentgesellschaft Ark Invest Management gehe davon aus, dass eine Tesla-Aktie 2025 über 3.000 USD an der Börse kosten werde. Laut Bloomberg liege das bisherige höchste Kursziel von Analysten für das kommende Jahr bei 1.200 USD. Der US-Elektroautobauer käme bei Woods Kursziel auf einen Börsenwert von knapp 3 Bio. USD. Bezogen auf den aktuellen Preis (670 USD) würde das einem Potenzial von rund 350% entsprechen. Die Tesla-Aktie würde sich folglich fast verfünffachen.Ark erwarte, dass Tesla mit einer Wahrscheinlichkeit von 50% innerhalb von fünf Jahren vollständig selbstfahrende Autos bauen werde. Das würde Teslas Ambitionen, einen Robotertaxis-Dienst anzubieten, einen großen Auftrieb verleihen. Zudem werde Teslas Versicherungssparte in weitere US-Bundesstaaten expandieren und dem kalifornischen Autobauer zu überdurchschnittlichen Margen verhelfen.Laut Ark könnte Tesla im Best-Case-Szenario 2025 sogar 4.000 USD kosten. Schlimmstenfalls würde das Papier auf einen Preis von 1.500 USD kommen. Die Investmentgesellschaft erwarte, dass Tesla 2025 5 bis 10 Mio. Autos verkaufe und die Kapitalintensität des Konzerns weiter abnehme.Tesla bleibe weiterhin aussichtsreich. Das Unternehmen habe eine sehr starke Marke und werde künftig ein großer Player in der Autobranche bleiben. Man dürfe sich aber vom astronomischen Kursziel von Ark Invest Management nicht blenden lassen. Wood sei schon immer ein großer Tesla-Bulle gewesen und habe die Korrektur der Aktie im Februar zum Nachkauf genutzt. Dennoch bleibe die Erkenntnis, dass das Papier mit einem 2021er-KUV von rund 13 teuer sei. Anleger sollten investiert bleiben, aber auch einen Blick auf den günstigeren deutschen Konkurrenten Volkswagen werfen, der ebenfalls viel in die Elektromobilität investiere, so Emil Jusifov vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 22.03.2021)Der Autor Emil Jusifov hält unmittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren: Tesla, Volkswagen.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Tesla-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Tesla-Aktie:569,00 EUR +3,66% (22.03.2021, 15:33)