NASDAQ-Aktienkurs Tesla-Aktie:

827,525 USD +4,28% (01.02.2021, 19:44)



ISIN Tesla-Aktie:

US88160R1014



WKN Tesla-Aktie:

A1CX3T



Ticker-Symbol Deutschland Tesla-Aktie:

TL0



NASDAQ-Ticker-Symbol Tesla-Aktie:

TSLA



Kurzprofil Tesla Inc.:



Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol Deutschland: TL0, NASDAQ-Ticker-Symbol: TSLA) ist einer der weltweit führenden Hersteller von Elektro-Sportwagen. Tesla Motors produziert emissionsfreie Seriensportwagen (Tesla Roadster) und Premium-Limousinen (Tesla Model S).



Daneben verkauft Tesla Inc. verschiedene Komponenten für elektrische Antriebsstränge an führende Autohersteller wie Daimler oder Toyota.



Mit der Übernahme des Sonnenstromunternehmens SolarCity knüpft Tesla an die Strategie an ein integrierter Großkonzern zu werden.



Hauptsitz von Tesla Inc. ist Palo Alto, Kalifornien, USA.



CEO: Elon Musk. (01.02.2021/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Tesla-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Laurenz Föhn vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des US-Herstellers von Elektrofahrzeugen Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol Deutschland: TL0, NASDAQ-Ticker-Symbol: TSLA) unter die Lupe.Angetrieben von einem positiven Analystenkommentar starte die Tesla-Aktie mit grünen Vorzeichen in die neue Woche. Die amerikanische Investmentbank Piper Sandler habe ihr Kursziel für Tesla von 515 auf 1.200 Dollar angehoben. Vor allem ein Aspekt der Analyse dürfte für Kursfantasie sorgen.Um das Kursziel von 1.200 Dollar zu verteidigen, würden die Analysten einen über 100-seitigen Bericht mit dem Titel "the definitive guide to investing in Tesla" veröffentlichen. Doch selbst dieser Umfang reiche nicht aus, um alle potenziellen Ertragsströme zu erfassen. Das Modell berücksichtige beispielweise nicht den möglichen Eintritt von Tesla in die Märkte für Heizungs-, Lüftungs- und Klimaanlagen oder Autoversicherungen.Laut der Analyse habe Tesla für Jahrzehnte neue Möglichkeiten zu wachsen, da die Konkurrenten immer noch auf veraltete Geschäftsmodelle setzen würden. Die Prognose gehe dabei von 894.000 Fahrzeugauslieferungen 2021 aus, wobei die Anzahl bis 2030 auf neun Millionen ansteigen könnte. Der Analyst von Piper Sandler glaube an den langfristigen Erfolg von Tesla und schreibe "das Feuerwerk ist nicht vorbei".Angesichts der positiven Prognose sei die Investment-Story des Elektroauto-Herstellers noch nicht ausgereizt. Kurzfristig könnte jedoch die Charttechnik auf dem Aktienkurs lasten. Nach Veröffentlichung der Q4-Zahlen sei die Tesla-Aktie vorerst auf Talfahrt gegangen und drohe unter die psychologisch wichtige Marke von 800 Dollar zu rutschen.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Tesla-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Tesla-Aktie:690,10 EUR +5,55% (01.02.2021, 19:58)XETRA-Aktienkurs Tesla-Aktie:677,60 EUR +0,53% (01.02.2021, 17:35)