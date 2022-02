Tradegate-Aktienkurs Tesla-Aktie:

725,40 EUR +1,40% (25.02.2022, 15:22)



XETRA-Aktienkurs Tesla-Aktie:

725,90 EUR +6,37% (25.02.2022, 15:07)



NASDAQ-Aktienkurs Tesla-Aktie:

800,77 USD +4,81% (24.02.2022, 22:00)



ISIN Tesla-Aktie:

US88160R1014



WKN Tesla-Aktie:

A1CX3T



Ticker-Symbol Tesla-Aktie:

TL0



NASDAQ-Symbol Tesla-Aktie:

TSLA



Kurzprofil Tesla Inc.:



Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) ist einer der weltweit führenden Hersteller von Elektro-Sportwagen. Tesla Motors produziert emissionsfreie Seriensportwagen (Tesla Roadster) und Premium-Limousinen (Tesla Model S). Daneben verkauft Tesla Inc. verschiedene Komponenten für elektrische Antriebsstränge an führende Autohersteller wie Daimler oder Toyota. Mit der Übernahme des Sonnenstromunternehmens SolarCity knüpft Tesla an die Strategie an ein integrierter Großkonzern zu werden.



Hauptsitz von Tesla Inc. ist Palo Alto, Kalifornien, USA, CEO: Elon Musk. (25.02.2022/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Tesla-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jochen Kauper vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Elektroauto-Pioniers Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) unter die Lupe.Der Autotitel habe zuletzt nur die Richtung nach unten gekannt. Von 925 Dollar sei es bis auf 700 Dollar abwärts gegangen. Am Donnerstag sei im Handelsverlauf die Kehrtwende gefolgt. Die Tesla-Aktie sei in einem extrem volatilen Marktumfeld ins Plus geklettert.Aus technischer Sicht sei die Tesla-Aktie zuletzt stark angeschlagen gewesen. "Der ohnehin schon intakte Abwärtsmodus wurde nun noch verstärkt durch das Unterschreiten der 200-Tage-Linie. Bei 718 Dollar könnte eine etwaige Unterstützung verlaufen", so Charttechnik-Experte Martin Utschneider von Donner & Reuschel am Mittwoch gegenüber dem AKTIONÄR.Am Donnerstag sei zuerst der Test der psychologisch wichtigen Marke von 700,00 Dollar gefolgt, bevor die Aktie im Verlauf des Handels wieder bis auf 800,77 Dollar angezogen habe.Unterstützung habe die Tesla-Aktie nicht nur durch die Rückkehr der Schnäppchenjäger im Tech-Sektor, sondern auch von Jairam Nathan von Daiwa Securities bekommen. Der Analyst habe den US-Titel von "neutral" auf "outperform" hochgestuft. Sein Kursziel laute 900 Dollar.Anleger sollten sich bei einer Investition in die Aktie jedoch immer vor Augen halten, dass der Elektroauto-Pionier mit einem Börsenwert von knapp einer Billion Dollar auch nach dem Rücksetzer mehr als sportlich bewertet ist, so Jochen Kauper. Das Risiko sei dementsprechend höher im Vergleich zu einem Investment in General Motors, der mit seiner Robo-Taxi-Tochter Cruise Potenzial habe. (Analyse vom 25.02.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Tesla-Aktie: