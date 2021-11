Tradegate-Aktienkurs Tesla-Aktie:

986,80 EUR +0,12% (24.11.2021, 10:49)



XETRA-Aktienkurs Tesla-Aktie:

995,10 EUR -0,47% (24.11.2021, 10:35)



NASDAQ-Aktienkurs Tesla-Aktie:

1.109,03 USD -4,14% (23.11.2021, 22:00)



ISIN Tesla-Aktie:

US88160R1014



WKN Tesla-Aktie:

A1CX3T



Ticker-Symbol Tesla-Aktie:

TL0



NASDAQ-Symbol Tesla-Aktie:

TSLA



Kurzprofil Tesla Inc.:



Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) ist einer der weltweit führenden Hersteller von Elektro-Sportwagen. Tesla Motors produziert emissionsfreie Seriensportwagen (Tesla Roadster) und Premium-Limousinen (Tesla Model S). Daneben verkauft Tesla Inc. verschiedene Komponenten für elektrische Antriebsstränge an führende Autohersteller wie Daimler oder Toyota. Mit der Übernahme des Sonnenstromunternehmens SolarCity knüpft Tesla an die Strategie an ein integrierter Großkonzern zu werden.



Hauptsitz von Tesla Inc. ist Palo Alto, Kalifornien, USA, CEO: Elon Musk. (24.11.2021/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Tesla-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jochen Kauper vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Herstellers von Elektrofahrzeugen Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) unter die Lupe.Tesla sei nach der atemberaubenden Performance der Aktie in den letzten Monaten zum fünftgrößten Unternehmen in den USA aufgestiegen. Jedoch würden die Meinungen, was die Bewertung betreffe, noch immer weit auseinander gehen. Sei die Tesla-Aktie ein Investment wert?Gehe es nach Morgan Stanley-Analyst Adam Jonas, dann laute die Antwort ja. Jonas habe kürzlich sein Kursziel von 1.200 Dollar bestätigt. Das würde bedeuten, dass Tesla auf einen Marktwert von 1,2 Billionen Dollar kommen würde, verglichen mit den heutigen 1,07 Billionen Dollar.Gerechtfertigt? Was das Wachstum in den letzten Jahren betreffe, so habe Tesla ein atemberaubendes Tempo an den Tag gelegt. Auch künftig solle der E-Autobauer stark wachsen: 2022 solle der Gewinn vor Steuern um 66 Prozent klettern. 2023 immerhin noch um zwölf Prozent.Jedoch: Auf KGV-Basis würden die Investoren der Tesla-Aktie derzeit einen Wert von 185 spendieren. Heiße: Elon Musk dürfe sich mit seinem Team keine Auszeit gönnen. Er müsse weiter liefern. Auf der anderen Seite steige der Wettbewerb. Nio, Xpeng, BYD, Rivian et cetera würden peu a peu ihre Modelle ausrollen.Doch die Börse störe das nicht besonders. Etliche Anleger hätten Elon Musks Aktienverkäufe genutzt, um günstiger einzusteigen. Allerdings sei die Vola aktuell hoch, sodass es zum GAP-Close bei 910 Dollar kommen könne. Für den AKTIONÄR ist der Wert, der seit der Empfehlung vom Herbst 2020 175 Prozent im Plus liegt, eine Halte-Position, so Jochen Kauper. (Analyse vom 24.11.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Tesla-Aktie: