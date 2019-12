Tradegate-Aktienkurs Tesla-Aktie:

ISIN Tesla-Aktie:

US88160R1014



WKN Tesla-Aktie:

A1CX3T



Ticker Symbol Tesla-Aktie Deutschland:

TL0



Ticker Symbol Tesla-Aktie Nasdaq:

TSLA



Kurzprofil Tesla Inc.:



Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, Nasdaq-Symbol: TSLA) ist einer der weltweit führenden Hersteller von Elektro-Sportwagen. Tesla Motors produziert emissionsfreie Seriensportwagen (Tesla Roadster) und Premium-Limousinen (Tesla Model S).



Daneben verkauft Tesla Inc. verschiedene Komponenten für elektrische Antriebsstränge an führende Autohersteller wie Daimler oder Toyota.



Mit der Übernahme des Sonnenstromunternehmens SolarCity knüpft Tesla an die Strategie an ein integrierter Großkonzern zu werden.



Hauptsitz von Tesla Inc. ist Palo Alto, Kalifornien, USA.



CEO: Elon Musk (30.12.2019/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Tesla-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Florian Söllner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, Nasdaq-Symbol: TSLA) unter die Lupe.Nach einer Achterbahnfahrt der Tesla-Aktie im Jahr 2019 mit einem zwischenzeitlichen 50%-Kurseinbruch feiere sie zum Jahresende ein neues Hoch. Elon Musk habe nun an seine Mitarbeiter geschrieben, nicht abzuheben. "Ignoriert den Aktienkurs", so der Tesla-Chef. Er denke zwar, dass Tesla am Ende "deutlich mehr" wert sei als jetzt - es sei jedoch umstritten, ob der Wert schon jetzt oder erst später noch höher sein sollte.Die Marktkapitalisierung von Tesla sei mittlerweile höher als die von Daimler, welche derzeit neun Mal so viele Autos verkaufe. Zwar werde noch einmal ein sehr starkes Q4 erwartet, doch das erste Halbjahr 2020 dürfte wegen des Auslaufens von Förderungen in den Niederlanden oder den USA schwieriger werden. Gleichzeitig habe Musk allerdings einige Pfeile im Köcher für 2020: Den Start des Model Y, eventuell ein Update des in die Jahre gekommenen Model S, Neuigkeiten zum Tesla Semi, der 2020 in Produktion gehen könnte und eine verbesserte Batterie. Zudem sorge der Start der Fabrik in China aktuell für gute Stimmung.Tesla plane derzeit auch den Bau einer "Gigafactory" in Deutschland. In Grünheide (Kreis Oder-Spree) bei Berlin solle von 2021 an das Kompakt-SUV Model Y herstellt werden. Der Baubeginn für die Fabrik auf einer 300 Hektar großen Fläche solle im ersten Halbjahr 2020 sein.Auch wenn die Tesla-Aktie mittlerweile nach dem Höhenflug überkauft sei, würden das hohe Momentum und der Sprung über die 400-USD-Marke kurzfristig weiter positiv stimmen, so Florian Söllner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 27.12.2019)(Mit Material von dpa-afx)