XETRA-Aktienkurs Tesla-Aktie:

771,60 EUR -0,44% (02.03.2022, 09:18)



NASDAQ-Aktienkurs Tesla-Aktie:

864,37 USD -0,70% (01.03.2022, 22:00)



ISIN Tesla-Aktie:

US88160R1014



WKN Tesla-Aktie:

A1CX3T



Ticker-Symbol Tesla-Aktie:

TL0



NASDAQ-Symbol Tesla-Aktie:

TSLA



Kurzprofil Tesla Inc.:



Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) ist einer der weltweit führenden Hersteller von Elektro-Sportwagen. Tesla Motors produziert emissionsfreie Seriensportwagen (Tesla Roadster) und Premium-Limousinen (Tesla Model S). Daneben verkauft Tesla Inc. verschiedene Komponenten für elektrische Antriebsstränge an führende Autohersteller wie Daimler oder Toyota. Mit der Übernahme des Sonnenstromunternehmens SolarCity knüpft Tesla an die Strategie an ein integrierter Großkonzern zu werden.



Hauptsitz von Tesla Inc. ist Palo Alto, Kalifornien, USA, CEO: Elon Musk. (02.03.2022/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Tesla-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jochen Kauper vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Natürlich sei und bleibe Tesla der Trendsetter im E-Mobility-Segment, natürlich seien die letzten Zahlen top gewesen und natürlich bleibe das Gros der Analysten extrem optimistisch für die Aktie gestimmt. Und dennoch sollten sich Anleger bei einer Investition in die Aktie auch nach dem letzten Rücksetzer immer vor Augen halten, dass der Elektroauto-Pionier mit einem Börsenwert von knapp einer Billion Dollar mehr als sportlich bewertet sei. Dementsprechend hoch sei das Korrektur-Potenzial für die Aktie in Krisenzeiten.Derzeit stemme sich das Papier gegen den Bruch der 200-Tage-Linie. "Diese tendiert bei 834 US-Dollar. Unterstützung bekommt die Aktie dabei seitens des MACD-Indikators. Dieser steht kurz vor einem Kaufsignal. Trotzdem wird die 200-Tage-Linie auch die nächste Zeit sowohl für die kurz- als auch die mittelfristige Entwicklung das "Zünglein an der Waage" bleiben. So auch die obere Trendlinie des aktuell noch aktiven Abwärtstrends. Um diesen zu verlassen, müsste die Aktie von Tesla das Niveau von rund 880 US-Dollar nachhaltig überschreiten. Dies wird sie auch heute wieder versuchen. Ein erfolgloser Versuch könnte dann schnell zum Rutsch in Richtung 200-Tage-Linie führen. Bleibt die Aktie im Abwärtstrend verhaftet, dann verlaufen die nächsten Supports erst wieder bei 760 bis 700 US-Dollar. Summa summarum bleibt die Lage angespannt", sage Charttechnik-Experte Martin Utschneider von DONNER & REUSCHEL.Entspanne sich die Lage in den Krisengebieten, so werde die Aktie von Tesla einen schnellen Rebound starten. Positive Katalysatoren für das Papier könnten im Jahr 2022 das Thema autonome Fahren sowie neue Software-Abos sein. Spannend werde vor allem die Weiterentwicklung der Full Self Drive Features (FSD). Bis jetzt seien die Margen von Tesla größtenteils auf Hardware-Verkäufe zurückzuführen gewesen. Sollte Tesla im laufenden Jahr mehr FSD-Funktionen freigeben, wird sich das positiv auf die Margen auswirken, so Jochen Kauper von "Der Aktionär". (Analyse vom 02.03.2022)Börsenplätze Tesla-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Tesla-Aktie:782,50 EUR +0,73% (02.03.2022, 09:32)