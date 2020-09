XETRA-Aktienkurs Tesla-Aktie:

Kurzprofil Tesla Inc.:



Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, Nasdaq-Symbol: TSLA) ist einer der weltweit führenden Hersteller von Elektro-Sportwagen. Tesla Motors produziert emissionsfreie Seriensportwagen (Tesla Roadster) und Premium-Limousinen (Tesla Model S).



Daneben verkauft Tesla Inc. verschiedene Komponenten für elektrische Antriebsstränge an führende Autohersteller wie Daimler oder Toyota.



Mit der Übernahme des Sonnenstromunternehmens SolarCity knüpft Tesla an die Strategie an ein integrierter Großkonzern zu werden.



Hauptsitz von Tesla Inc. ist Palo Alto, Kalifornien, USA.



CEO: Elon Musk (23.09.2020/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Tesla-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jochen Kauper vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Herstellers von Elektrofahrzeugen Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, Nasdaq-Symbol: TSLA) unter die Lupe.Die Erwartungshaltung vor dem "Battery Day" sei hoch gewesen. Kein Wunder, habe doch Tesla-Chef Elon Musk im Vorfeld kräftig die Werbetrommel gerührt.Die hohen Erwartungen an das Event seien letztlich nicht erfüllt worden. Effiziente und kostengünstige Batterien würden als Voraussetzung dafür gelten, dass sich die Elektromobilität im Massenmarkt durchsetzen könne. Insofern sei die Ankündigung von Tesla, die Batteriekosten dank technischer Fortschritte zu halbieren und die Reichweite der E-Autos massiv zu erhöhen, eher als kleine Enttäuschung angesehen worden."Es gab keinen Big Bang zu einer neuen Batterie. Aber, es gab kontinuierliche Verbesserungen bei Maschinen und Produktionstechniken, die hoch spannend sind, wenn sie klappen. Vermutlich haben die ganzen Börsen-Gurus beim Bild der ersten Maschine weggezappt. Dabei sind gerade die Maschinen das spannende gewesen", habe Auto-Experte Ferdinand Dudenhöffer gegenüber dem "Aktionär" gesagt.Nicht uninteressant sei die Ankündigung von Elon Musk gewesen, dass Tesla ein Elektroauto zum Schnäppchenpreis von 25.000 Dollar auf den Markt bringen werde. "Elon Musk ist ein Manufacturing Guy und ist verrückt auf hochautomatisierte Maschinen und genau das erlaubt ihm, wenn seine Kostenschätzungen stimmen das 25.000 Dollar-Auto. Genau damit ist er dann im Kompaktwagensektoren und kann Scales schaffen, die ihm deutlich mehr als 2 Millionen Autos pro Jahr erlauben", so Auto-Experte Dudenhöffer.Es bleibe vorerst dabei: Nur wenige Unternehmen auf der Welt hätten diese Innovationsgeschwindigkeit wie Tesla. Jedoch sei Tesla mit einem Börsenwert von aktuell 395 Milliarden Dollar sehr sportlich bewertet.Jochen Kauper von "Der Aktionär" rät bei der Tesla-Aktie abzuwarten. (Analyse vom 23.09.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Tesla-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Tesla-Aktie:347,60 EUR -3,90% (23.09.2020, 15:34)