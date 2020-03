XETRA-Aktienkurs Tesla-Aktie:

Kurzprofil Tesla Inc.:



Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, Nasdaq-Symbol: TSLA) ist einer der weltweit führenden Hersteller von Elektro-Sportwagen. Tesla Motors produziert emissionsfreie Seriensportwagen (Tesla Roadster) und Premium-Limousinen (Tesla Model S).



Daneben verkauft Tesla Inc. verschiedene Komponenten für elektrische Antriebsstränge an führende Autohersteller wie Daimler oder Toyota.



Mit der Übernahme des Sonnenstromunternehmens SolarCity knüpft Tesla an die Strategie an ein integrierter Großkonzern zu werden.



Hauptsitz von Tesla Inc. ist Palo Alto, Kalifornien, USA.



CEO: Elon Musk (16.03.2020/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Tesla-Aktienanalyse vom Anlegermagazin "Der Aktionär":Florian Söllner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, Nasdaq-Symbol: TSLA) unter die Lupe.Es sei Anfang des Jahres sehr ruhig um die Tesla-Shortseller geworden. Mark Spiegel habe angesichts der steigenden Kurse sogar große Short-Positionen wieder teuer eindecken müssen. Doch in Zeiten von Corona und Rezessionsangst crashe auch die Tesla-Aktie.Der gesamte Automarkt befinde sich im Krisenmodus. Autoexperte Dudenhöffer glaube, dass vor allem Deutschland, Frankreich und Spanien betroffen seien. Alleine in Deutschland würden 2020 elf Prozent weniger Autos verkauft als noch 2019. Volkswagen habe bereits alleine im Monat Februar einen 25 prozentigen Einbruch gemeldet.Tesla sei bereits in den letzten Jahren deutlich stärker als der Gesamtmarkt gewachsen und könnte sich gegen den Trend mit neuen Modellen behaupten. Und es gehe los: Wie "electrek" melde, sei in Utah das erste Model Y ausgeliefert worden, das sich laut älterer Aussagen von Musk noch mehr als das Model 3 verkaufen solle. Doch es werde nicht leicht, die hohen Erwartungen zu erfüllen. Wie berichtet, habe Tesla-Analyst Adam Jones von Morgan Stanley wegen der Corona-Krise die Absatzschätzung für 2020 von 500.000 Tesla-Elektroautos auf 452.000 reduziert. Das Kursziel betrage 480 Dollar.Auch der sinkende Ölpreis sei ein Thema. Tesla-Bär Gordon Johnson fürchte, dass wegen des günstigeren Sprits und der Kreditklemme "nicht mehr viele" Menschen ein neues Elektroauto kaufen würden. Auch den Hype um die Person Elon Musk sehe er "verschwinden." Den Kurs sehe er noch dieses Jahr auf unter 200 Dollar fallen. (Analyse vom 16.03.2020)