Börsenplätze Tesla-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Tesla-Aktie:

816,00 EUR -0,61% (09.05.2022, 09:21)



XETRA-Aktienkurs Tesla-Aktie:

828,10 EUR -2,23% (06.05.2022)



NASDAQ-Aktienkurs Tesla-Aktie:

865,65 USD -0,87% (06.05.2022)



ISIN Tesla-Aktie:

US88160R1014



WKN Tesla-Aktie:

A1CX3T



Ticker-Symbol Tesla-Aktie:

TL0



NASDAQ-Symbol Tesla-Aktie:

TSLA



Kurzprofil Tesla Inc.:



Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) ist einer der weltweit führenden Hersteller von Elektro-Sportwagen. Tesla Motors produziert emissionsfreie Seriensportwagen (Tesla Roadster) und Premium-Limousinen (Tesla Model S). Daneben verkauft Tesla Inc. verschiedene Komponenten für elektrische Antriebsstränge an führende Autohersteller wie Daimler oder Toyota. Mit der Übernahme des Sonnenstromunternehmens SolarCity knüpft Tesla an die Strategie an ein integrierter Großkonzern zu werden.



Hauptsitz von Tesla Inc. ist Palo Alto, Kalifornien, USA, CEO: Elon Musk. (09.05.2022/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Tesla-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Mehr als eineinhalb Monate nach dem Start der offiziellen Produktion beginne eine umfassende Kontrolle der neuen Fabrik von US-Elektroautobauer Tesla in Grünheide bei Berlin. Am Montag (9. Mai) starte die sogenannte Erstrevision, eine Art Abnahmeprüfung. Ende März sei Teslas erste europäische Autofabrik vor den Toren Berlins eröffnet worden.Bis zum 20. Mai werde in der Anlage geprüft, ob die Anlage tatsächlich genehmigungskonform errichtet worden sei und betrieben werde, habe das Umweltministerium mitgeteilt. Wenn festgestellt werde, dass Auflagen nicht oder nicht vollständig erfüllt seien, setze die zuständige Behörde Nachfristen. Wenn dann noch Auflagen offen seien, könne es Zwangsmaßnahmen geben. Eine Untersagung des Betriebs komme nur in Betracht, wenn unmittelbare Gefahren hervorgerufen würden.In der ersten E-Auto-Fabrik von Tesla in Europa würden seit dem 22. März offiziell die Fahrzeuge vom Band rollen, allerdings seien noch nicht alle Auflagen aus der umweltrechtlichen Genehmigung des Landes erfüllt. Das sei nach Angaben der Landesregierung zulässig: Weil die Anlage in Teilschritten in Betrieb genommen werde, seien Auflagen für die jeweiligen Anlagenteile sukzessiv erfüllt, heiße es im Umweltministerium. Alle Auflagen, die der Sicherstellung eines Anlagenbetriebs ohne unmittelbare Gefahren für die Allgemeinheit und die Umwelt gedient hätten, würden erfüllt.Die Grüne Liga Brandenburg fordere wegen Unklarheiten nach dem Auslaufen einer wassergefährdenden Flüssigkeit beim Landkreis Oder-Spree die Untersagung der Betriebserlaubnis. In der Lackiererei seien im April nach Behördenangaben 15.000 Liter einer Farbmischung ausgetreten. Bei der Verladung der abgepumpten Flüssigkeit seien zwei bis drei Liter auf die Zufahrt gelaufen, die gebunden worden seien. Die Flüssigkeit gelte als schwach wassergefährdend. Laut dem Landkreis sei sie nicht in Kanalisation und Grundwasser gelangt. Der Wasserverband Strausberg-Erkner sehe darin einen Störfall, das Umweltministerium nicht.Langfristig bleibt Tesla ganz klar aussichtsreich, kurzfristig ist die Aktie aber angeschlagen, so Marion Schlegel von "Der Aktionär". (Analyse vom 09.05.2022)Mit Material von dpa-AFX