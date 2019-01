ISIN Tesla-Aktie:

US88160R1014



WKN Tesla-Aktie:

A1CX3T



Ticker Symbol Tesla-Aktie Deutschland:

TL0



Ticker Symbol Tesla-Aktie Nasdaq:

TSLA



Kurzprofil Tesla Inc.:



Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, Nasdaq-Symbol: TSLA) ist einer der weltweit führenden Hersteller von Elektro-Sportwagen. Tesla Motors produziert emissionsfreie Seriensportwagen (Tesla Roadster) und Premium-Limousinen (Tesla Model S).



Daneben verkauft Tesla Inc. verschiedene Komponenten für elektrische Antriebsstränge an führende Autohersteller wie Daimler oder Toyota.



Mit der Übernahme des Sonnenstromunternehmens SolarCity knüpft Tesla an die Strategie an ein integrierter Großkonzern zu werden.



Hauptsitz von Tesla Inc. ist Palo Alto, Kalifornien, USA.



CEO: Elon Musk (09.01.2019/ac/a/n)







Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Tesla-Aktienanalyse von Analyst Sven Diermeier von Independent Research:Sven Diermeier, Analyst von Independent Research, rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Verkauf der Aktie des Elektroautobauers Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, Nasdaq-Symbol: TSLA) und senkt das Kursziel von 320 auf 310 USD.Die Q4-Absatzzahlen hätten im Großen und Ganzen im Rahmen seiner Erwartung gelegen, seien aber hinter dem Marktkonsens zurückgeblieben, so der Analyst in einer heute veröffentlichten Studie. Seiner Meinung nach lasse der Rückenwind für Tesla nach. Unabhängig von Importzöllen sei Diermeier weiterhin skeptisch, dass der US-Elektroautobauer in China nachhaltig Fuß haben könne.Sven Diermeier, Analyst von Independent Research, hat in einer aktuellen Aktienanalyse seine Verkaufsempfehlung für die Tesla-Aktie bekräftigt und das Kursziel von 320 auf 310 USD reduziert. (Analyse vom 09.01.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link XETRA-Aktienkurs Tesla-Aktie:291,00 Euro +1,07% (09.01.2019, 10:51)Tradegate-Aktienkurs Tesla-Aktie:291,00 Euro -0,91% (09.01.2019, 10:58)Nasdaq-Aktienkurs Tesla-Aktie:335,35 USD +0,12% (08.01.2019, 22:00)