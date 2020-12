NASDAQ-Aktienkurs Tesla-Aktie:

Kurzprofil Tesla Inc.:



Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) ist einer der weltweit führenden Hersteller von Elektro-Sportwagen. Tesla Motors produziert emissionsfreie Seriensportwagen (Tesla Roadster) und Premium-Limousinen (Tesla Model S).



Daneben verkauft Tesla Inc. verschiedene Komponenten für elektrische Antriebsstränge an führende Autohersteller wie Daimler oder Toyota.



Mit der Übernahme des Sonnenstromunternehmens SolarCity knüpft Tesla an die Strategie an ein integrierter Großkonzern zu werden.



Hauptsitz von Tesla Inc. ist Palo Alto, Kalifornien, USA.



CEO: Elon Musk (30.12.2020/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Tesla-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Leon Müller vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Herstellers von Elektrofahrzeugen Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) unter die Lupe.Seit ein paar Tagen gehe bei der Aktie von Tesla nicht mehr allzu viel. Sie pendle vergleichsweise motivationslos um die Marke von 650 US-Dollar, nachdem sie zuvor - auch beflügelt von der Aufnahme in den S&P 500 (ISIN: US78378X1072, WKN: A0AET0) - stark gestiegen sei. In Kürze könnte eine Überraschung dem Titel neuen Schwung verleihen.Tesla-Aktien hätten sich binnen Jahresfrist im Wert vervielfacht. Die Firma aus Kalifornien sei inzwischen etwa 625 Milliarden US-Dollar wert, mache ihren Chef Elon Musk zum zweitreichsten Menschen der Welt. Sein Vermögen werde auf 165 Milliarden US-Dollar geschätzt. Damit habe er Bill Gates (132 Mrd.), Bernard Arnault (111 Mrd.) und Mark Zuckerberg (105 Mrd.) auf die Plätze verwiesen. Doch zuletzt pendle sich die Tesla-Aktie um 650 US-Dollar aus. Sei das Peak damit erreicht?Zunächst: Eine Atempause schade dem Titel nicht. Viele Anleger hätten in diesem Jahr viel Geld mit ihm verdient. Der Anstieg münde in einer Bewertung, die viele als ungesund ansehen würden. Gewinnmitnahmen seien da vollkommen natürlich. Warum nicht die Schäfchen ins Trockene bringen, ehe das Jahr ende? Für den Titel spreche indes, dass geringste Kursschwächen von anderen für Käufe genutzt würden. Und jetzt stehe ein Termin ins Haus, der ihnen Recht geben könnte."Daten aus Ländern mit Echtzeit-Zulassungsdaten in Europa und unsere eigenen Überprüfungen im Inland deuten darauf hin, dass Tesla ein starkes Jahresende hat", schreibt Cowen-Analyst Jeffrey Osborne in einem aktuellen Update. Er verweise auf positive Trends bei den Auslieferungen im Dezember in den USA und Europa und prognostiziere nun 181.500 Auslieferungen im vierten Quartal gegenüber seiner vorherigen Schätzung von 156.500. Die von FactSet befragten Analysten würden 174.000 Auslieferungen für das Quartal prognostizieren. Dazu müsse man wissen: Osborne gelte nicht gerade als Tesla-Bulle. Sein Kursziel liege bei gerade einmal 380 US-Dollar, er sehe in dem Titel nur einen "Market-Performer".Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Tesla-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Tesla-Aktie:542,70 EUR -0,18% (29.12.2020, 21:59)XETRA-Aktienkurs Tesla-Aktie:540,40 EUR -1,85% (29.12.2020, 17:35)