Nasdaq-Aktienkurs Tesla-Aktie:

498,32 USD +12,57% (31.08.2020, 22:00)



ISIN Tesla-Aktie:

US88160R1014



WKN Tesla-Aktie:

A1CX3T



Ticker-Symbol Tesla-Aktie Deutschland:

TL0



Ticker-Symbol Tesla-Aktie Nasdaq:

TSLA



Kurzprofil Tesla Inc.:



Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, Nasdaq-Symbol: TSLA) ist einer der weltweit führenden Hersteller von Elektro-Sportwagen. Tesla Motors produziert emissionsfreie Seriensportwagen (Tesla Roadster) und Premium-Limousinen (Tesla Model S).



Daneben verkauft Tesla Inc. verschiedene Komponenten für elektrische Antriebsstränge an führende Autohersteller wie Daimler oder Toyota.



Mit der Übernahme des Sonnenstromunternehmens SolarCity knüpft Tesla an die Strategie an ein integrierter Großkonzern zu werden.



Hauptsitz von Tesla Inc. ist Palo Alto, Kalifornien, USA.



CEO: Elon Musk (01.09.2020/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Tesla-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jochen Kauper vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Elektroautopioniers Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, Nasdaq-Symbol: TSLA) unter die Lupe.Bei Tesla hätten die Anleger euphorisch auf den Aktiensplit reagiert. Habe der US-Titel vorbörslich nur leicht im Plus gelegen, so sei er im regulären Handel in der Spitze um mehr als sechs Prozent auf 470 Dollar nach oben geschnellt. Damit habe die Tesla-Aktie mit einigem Abstand an der Spitze des Nasdaq 100 Index gelegen. Hier hätten die Aktionäre für jedes Papier vier weitere dazu erhalten.Fakt sei: Die Tesla-Aktie glänze nach wie vor mit einer beeindruckenden Relativen Stärke. Gut möglich, dass die gute Performance bis zum "Battery Day" am 22. September anhalten werde. "Da ist sehr viel vorstellbar. Ich kann mir gut vorstellen, dass Li-Eisensulfat als Kathodenmaterial genommen wird, mit neuen Packageing Methoden á la BYD die Reichweite, Kosten und Lebensdauer damit simultan deutlich verbessert werden", sage Auto-Experte Ferdinand Dudenhöffer gegenüber dem AKTIONÄR.Zuletzt habe der Elektroautobauer sicherlich beeindruckende Daten geliefert. Während alle traditionellen Autobauer Verluste in Milliardenhöhe eingefahren hätten, habe Tesla erneut einen Gewinn erzielt. Die Tesla-Aktie habe zuletzt eine Fahnenstange ausgebildet. Das Risiko eines starken Rückschlags steige mit jedem Tag.Anleger sollten nur noch eine Restposition halten, so Jochen Kauper von "Der Aktionär". (Analyse vom 01.09.2020)Börsenplätze Tesla-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Tesla-Aktie:449,00 EUR +7,45% (01.09.2020, 09:32)XETRA-Aktienkurs Tesla-Aktie:447,80 EUR +11,39% (01.09.2020, 09:17)