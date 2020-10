NASDAQ-Aktienkurs Tesla-Aktie:

434,00 USD +1,90% (09.10.2020)



ISIN Tesla-Aktie:

US88160R1014



WKN Tesla-Aktie:

A1CX3T



Ticker-Symbol Tesla-Aktie Deutschland:

TL0



NASDAQ-Ticker-Symbol Tesla-Aktie:

TSLA



Kurzprofil Tesla Inc.:



Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol Deutschland: TL0, NASDAQ-Ticker-Symbol: TSLA) ist einer der weltweit führenden Hersteller von Elektro-Sportwagen. Tesla Motors produziert emissionsfreie Seriensportwagen (Tesla Roadster) und Premium-Limousinen (Tesla Model S).



Daneben verkauft Tesla Inc. verschiedene Komponenten für elektrische Antriebsstränge an führende Autohersteller wie Daimler oder Toyota.



Mit der Übernahme des Sonnenstromunternehmens SolarCity knüpft Tesla an die Strategie an ein integrierter Großkonzern zu werden.



Hauptsitz von Tesla Inc. ist Palo Alto, Kalifornien, USA.



CEO: Elon Musk (12.10.2020/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Tesla-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Florian Söllner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Herstellers von Elektrofahrzeugen Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol Deutschland: TL0, NASDAQ-Ticker-Symbol: TSLA) unter die Lupe.Gute News für Model-3-Fans: Tesla bringe dem Portal Electrek zufolge einige Verbesserungen für sein meistverkauftes Auto. Es gebe ein Upgrade beim Frunk sowie dem Lenkrad und künftig wie im Model Y eine elektrische Heckklappe. Um laute Windgeräusche zu bekämpfen und wohl als Reaktion auf neue VW-Elektroautomodelle, solle es künftig auch eine Doppelverglasung geben.Derweil sorge Elon Musk auf Twitter wieder einmal für Unterhaltung. Er attackiere Martin Eberhard, den Gründer von Tesla und CEO bis 2008. Eberhard habe damals die Idee, keine Milliarden Dollar in die Entwicklung von E-Auto-Batterien zu stecken, sondern 2006 einfach bereits fertige, hochleistungsfähige kleine Laptop-Akkus in den Roadster einzubauen. Lange hätten diese Panasonic-Rundzellen Tesla einen immensen Kostenvorteil gesichert.Doch Musk störe sich daran, dass Martin Eberhard von vielen als wichtige Figur in der Anfangszeit von Tesla gesehen werde. Eberhard habe auf "armer Erfinder" gemacht - und sei anders als er finanziell nicht All In gegangen. Musk hingegen verweise darauf, sich sogar Geld von Freunden geliehen zu haben, um in Tesla zu investieren. Eberhard sei gefeuert worden, weil er falsche Zahlen an Musk geliefert habe.Analysten würden die Vergangenheit ruhen lassen und in die Zukunft blicken. Viele seien skeptisch und würden nach der enormen Kursrally nun zum Verkauf raten. Doch Pierre Ferragu, Analyst bei New Street Research, habe letzte Woche das Kursziel von 400 auf 578 Dollar erhöht. Er glaube, dass Tesla im Jahr 2026 einen Umsatz von 100 Milliarden Dollar und ein Ergebnis von 16 Dollar je Aktie erzielen werde, womit das KGV auf unter 30 fallen würde. Kurzfristig sei die Aktie in einem charttechnischen Dreieck gefangen - es werde spannend, in welche Richtung das Papier selbiges verlasse. (Analyse vom 12.10.2020)Börsenplätze Tesla-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Tesla-Aktie:372,95 EUR +1,68% (12.10.2020, 11:41)XETRA-Aktienkurs Tesla-Aktie:372,50 EUR +1,55% (12.10.2020, 11:23)