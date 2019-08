Tradegate-Aktienkurs Tesla-Aktie:

Kurzprofil Tesla Inc.:



Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, Nasdaq-Symbol: TSLA) ist einer der weltweit führenden Hersteller von Elektro-Sportwagen. Tesla Motors produziert emissionsfreie Seriensportwagen (Tesla Roadster) und Premium-Limousinen (Tesla Model S).



Daneben verkauft Tesla verschiedene Komponenten für elektrische Antriebsstränge an führende Autohersteller wie Daimler oder Toyota. Zuletzt wurde SolarCity übernommen.



Hauptsitz von Tesla Inc. ist Palo Alto, Kalifornien, USA.



CEO: Elon Musk. (30.08.2019/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Tesla-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Lars Friedrich vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, Nasdaq-Symbol: TSLA) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Vor Eröffnung des US-Markts ziehe Tesla am Freitagnachmittag plötzlich auf außerbörslichen Handelsplattformen um bis zu fünf Prozent an. Der Grund: Gute Nachrichten vom chinesischen Ministerium für Industrie und Verkehr. Mitten im Handelskonflikt gewähre das Land dem US-Elektroautohersteller eine erstaunliche Ausnahme.Eigentlich würden pro verkauftem Auto in China zehn Prozent Kaufsteuer fällig. Offenbar werde China Elektrohersteller aber künftig von der Steuer ausnehmen. Auch alle 16 Tesla-Modelle, die in China angeboten würden, stünden auf einer entsprechenden Liste, die das Ministerium veröffentlicht habe. Nähere Erläuterungen dazu habe es nicht gegeben.Bemerkenswert: Elon Musk sei am Donnerstag in Shanghai gewesen. Dort habe er auf der World Artificial Intelligence Conference gesprochen und die Gigafactory 3 besucht. Der Produktionsstart sei dort für Ende des Jahres geplant. Anfangs sollten bis zu 3.000 Tesla Model 3 pro Woche gebaut werden. Musk habe sich beeindruckt von den Baufortschritten gezeigt. Er habe gesagt: "Das ist ein gute Geschichte, um der Welt zu zeigen, wie große Fortschritte man in China erzielen kann. Ich glaube wirklich, dass Chinas Zukunftsaussichten sehr rosig sind." Musk habe sich außerdem mit einem lokalen Vertreter der Volkspartei getroffen und sei anschließend nach Peking geflogen.Ob Musks Besuch zu den Erleichterungen beigetragen habe oder nicht: Vorteilhaft sei die Entwicklung für Tesla allemal. Zumal zuletzt Berichte über Preiserhöhungen eher auf ein schwieriger werdendes Chinageschäft hingedeutet hätten. Kurz nach Handelsbeginn in den USA notiere die Aktie bei 231,70 Dollar rund 4,5 Prozent im Plus. Ein Test des Juni-Tiefs wird damit (vorerst) wieder unwahrscheinlicher, so Lars Friedrich von "Der Aktionär". (Analyse vom 30.08.2019)Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die durch die durch die Publikation etwaig resultierende Kursentwicklung profitieren: Tesla.Börsenplätze Tesla-Aktie:Xetra-Aktienkurs Tesla-Aktie:208,20 Euro +3,45% (30.08.2019, 16:02)