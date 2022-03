Tradegate-Aktienkurs Tesla-Aktie:

753,80 EUR -1,32% (17.03.2022, 12:53)



XETRA-Aktienkurs Tesla-Aktie:

754,50 EUR -0,51% (17.03.2022, 12:38)



NASDAQ-Aktienkurs Tesla-Aktie:

840,23 USD +4,78% (16.03.2022)



ISIN Tesla-Aktie:

US88160R1014



WKN Tesla-Aktie:

A1CX3T



Ticker-Symbol Tesla-Aktie:

TL0



NASDAQ-Symbol Tesla-Aktie:

TSLA



Kurzprofil Tesla Inc.:



Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) ist einer der weltweit führenden Hersteller von Elektro-Sportwagen. Tesla Motors produziert emissionsfreie Seriensportwagen (Tesla Roadster) und Premium-Limousinen (Tesla Model S). Daneben verkauft Tesla Inc. verschiedene Komponenten für elektrische Antriebsstränge an führende Autohersteller wie Daimler oder Toyota. Mit der Übernahme des Sonnenstromunternehmens SolarCity knüpft Tesla an die Strategie an ein integrierter Großkonzern zu werden.



Hauptsitz von Tesla Inc. ist Palo Alto, Kalifornien, USA, CEO: Elon Musk. (17.03.2022/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Tesla-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) unter die Lupe.Im Streit um eine Belieferung des Tesla Werks mit Wasser scheine eine Kündigung des Versorgungsvertrags durch den Wasserverband Strauberg-Erkner (WSE) vom Tisch. Gute Nachrichten für den Autobauer. Denn Tesla wolle schon bald die ersten Autos vom Werk in Grünheide bei Berlin ausliefern. Startschuss solle der 22. März sein.Der Verband habe vom Landesamt für Umwelt (LfU) für das Wasserwerk Eggersdorf eine akzeptable Duldung der Gesamtfördermenge von rund 3,8 Millionen Kubikmeter im Jahr durch das Land erhalten, habe WSE-Sprecherin Sandra Ponesky der Deutschen Presse-Agentur am Donnerstag gesagt. Vom Umweltministerium habe es dazu geheißen, Vertreter der Landesregierung hätten sich mit dem WSE in einem weiteren internen Arbeitsgespräch in konstruktiver Gesprächsatmosphäre über das weitere Verfahren ausgetauscht. Das Ergebnis werde Gegenstand der Verbandsversammlung an diesem Donnerstag sein. Zunächst habe die "B.Z." darüber berichtet.Auf einer außerordentlichen Verbandsversammlung an diesem Donnerstag würden die Mitglieder unter anderem endgültig entscheiden wollen, wie sie mit der Wasserversorgung des US-Elektroautobauers weiter verfahren würden. Der Vertrag mit Tesla sehe eine Lieferung von 1,8 Millionen Kubikmeter pro Jahr an den Autobauer vor. Drei Städte und 13 Kommunen hätten insgesamt 178 Stimmen, jeweils aufgeschlüsselt auf die Einwohnerzahl. Auch das Urteil des Verwaltungsgerichts Frankfurt (Oder) solle ausgewertet werden, das eine Genehmigung zur Förderung von Wasser aus dem Wasserwerk Eggersdorf aus dem Jahr 2020 als rechtswidrig bezeichnet habe.Die Aktie von Tesla habe am Mittwoch in einem positiven Marktumfeld deutlich zulegen können. Knapp fünf Prozent sei es nach oben auf 840,23 Dollar gegangen. Damit habe sich das Papier wieder der 200-Tage-Linie genähert. Ein Sprung darüber wäre ein positives charttechnisches Signal.Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Tesla-Aktie: