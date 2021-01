ISIN Tesla-Aktie:

US88160R1014



WKN Tesla-Aktie:

A1CX3T



Ticker-Symbol Deutschland Tesla-Aktie:

TL0



NASDAQ-Ticker-Symbol Tesla-Aktie:

TSLA



Kurzprofil Tesla Inc.:



Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) ist einer der weltweit führenden Hersteller von Elektro-Sportwagen. Tesla Motors produziert emissionsfreie Seriensportwagen (Tesla Roadster) und Premium-Limousinen (Tesla Model S).



Daneben verkauft Tesla Inc. verschiedene Komponenten für elektrische Antriebsstränge an führende Autohersteller wie Daimler oder Toyota.



Mit der Übernahme des Sonnenstromunternehmens SolarCity knüpft Tesla an die Strategie an ein integrierter Großkonzern zu werden.



Hauptsitz von Tesla Inc. ist Palo Alto, Kalifornien, USA.



CEO: Elon Musk. (27.01.2021/ac/a/n)

Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Tesla-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jochen Kauper vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des US-Herstellers von Elektrofahrzeugen Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) unter die Lupe.Die Autoindustrie sei im Umbruch. Die Tage des Verbrennungsmotors seien gezählt. Seit Monaten würden die Zulassungszahlen von Elektroautos steil nach oben zeigen. Hauptprofiteur dieser Entwicklung sei nach wie vor Tesla. CEO Elon Musk sei der Taktgeber der Branche und führend in wichtigen Punkten wie Elektromobilität, Software, Autonomes Fahren etc.Sei aber eine Bewertung des US-Konzerns von 837 Mrd. USD gerechtfertigt? Kaum. Am Mittwoch um 22:30 Uhr jedenfalls müsse Tesla liefern, um den Run auf die Aktie in den letzten Monaten zu rechtfertigen. Nach US-Börsenschluss werde de kalifornische Elektroautobauer die endgültigen Zahlen für das vierte Quartal vorlegen. Im Durchschnitt würden die Analysten einen Umsatzanstieg von rund 40% auf 10,5 Mrd. erwarten USD . Der Gewinn pro Aktie solle bei 1,04 USD liegen. Zum Vergleich: Im Vorahreszeitraum habe dieser bei 0,43 USD gelegen.Es sei sicherlich eine große Überraschung nötig, um die Kletterpartie der letzten Wochen fortzusetzen. Die Bewertung sei nach wie vor mehr als üppig. Der Stoppkurs spööte bei 575 Euro platziert werden, so Jochen Kauper vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 27.01.2021)