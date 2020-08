Nasdaq-Aktienkurs Tesla-Aktie:

Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Tesla-Aktienanalyse von "Der Aktionär":

Pierre Kiren vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Elektroautopioniers Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, Nasdaq-Symbol: TSLA) unter die Lupe.

Tesla vollziehe seinen angekündigten Aktiensplit. Für jede Aktie, die Anleger am Freitag im Depot gehalten hätten, würden sie am Montag fünf neue Aktien bekommen. Auf der Vermögensseite ändere sich nichts, denn im gleichen Verhältnis schrumpfe auch der Kurs des Anteilscheins. Derweil verschlechtere sich die Stimmung seitens Analysten zunehmend.

Die NordLB habe das Kursziel für die Tesla-Aktie, um den Aktiensplit bereinigt, von 620 auf 130 Dollar reduziert und das Rating auf "verkaufen" belassen. Auch Independent Research habe das Kursziel anlässlich des Aktiensplits von 540 auf 109 Dollar gesenkt und das Votum auf "verkaufen" belassen.

DER AKTIONÄR bleibe für die Tesla-Aktie langfristig optimistisch gestimmt. Dennoch könne es nach dem Aktiensplit zu Gewinnmitnahmen und einer Kurskorrektur kommen.

Neueinsteigern werde deswegen geraten, einen deutlichen Rücksetzer abzuwarten. Engagierte Anleger sollten bei der Tesla-Aktie dabei bleiben, so Pierre Kiren von "Der Aktionär". (Analyse vom 31.08.2020)