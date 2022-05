XETRA-Aktienkurs Tesla-Aktie:

730,40 EUR +3,90% (30.05.2022, 10:02)



NASDAQ-Aktienkurs Tesla-Aktie:

759,63 USD +7,33% (27.05.2022, 22:00)



ISIN Tesla-Aktie:

US88160R1014



WKN Tesla-Aktie:

A1CX3T



Ticker-Symbol Tesla-Aktie:

TL0



NASDAQ-Symbol Tesla-Aktie:

TSLA



Kurzprofil Tesla Inc.:



Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) ist einer der weltweit führenden Hersteller von Elektro-Sportwagen. Tesla Motors produziert emissionsfreie Seriensportwagen (Tesla Roadster) und Premium-Limousinen (Tesla Model S). Daneben verkauft Tesla Inc. verschiedene Komponenten für elektrische Antriebsstränge an führende Autohersteller wie Daimler oder Toyota. Mit der Übernahme des Sonnenstromunternehmens SolarCity knüpft Tesla an die Strategie an ein integrierter Großkonzern zu werden.



Hauptsitz von Tesla Inc. ist Palo Alto, Kalifornien, USA, CEO: Elon Musk. (30.05.2022/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Tesla-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) unter die Lupe.Die Tesla-Aktie habe sich zuletzt sehr stark präsentiert. Drei Tage in Folge habe das Papier des US-Elektroautobauers kräftige Kursgewinne verbuchen können. Am Freitag sei die Tesla-Aktie mit einem Plus von mehr als 7% aus dem Handel gegangen. Unterstützung habe sie dabei auch von positiven Analysteneinschätzungen bekommen.Die Tesla-Aktie bleibe langfristig weiterhin ganz klar interessant. Die derzeitige Schwächephase biete interessante Kurse. Die jüngste Rückeroberung der 700-USD-Marke sowie der Sprung über den kurzfristigen Abwärtstrend seien positive Signale. Allerdings sollten Anleger bei der Tesla-Aktie Geduld mitbringen, so Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 30.052022)(Mit Material von dpa-AFX)Börsenplätze Tesla-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Tesla-Aktie:729,10 EUR +3,01% (30.05.2022, 10:17)