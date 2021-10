NASDAQ-Aktienkurs Tesla-Aktie:

772,61 USD -0,37% (01.10.2021, 15:43)



ISIN Tesla-Aktie:

US88160R1014



WKN Tesla-Aktie:

A1CX3T



Ticker-Symbol Tesla-Aktie:

TL0



NASDAQ-Symbol Tesla-Aktie:

TSLA



Kurzprofil Tesla Inc.:



Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) ist einer der weltweit führenden Hersteller von Elektro-Sportwagen. Tesla Motors produziert emissionsfreie Seriensportwagen (Tesla Roadster) und Premium-Limousinen (Tesla Model S).



Daneben verkauft Tesla Inc. verschiedene Komponenten für elektrische Antriebsstränge an führende Autohersteller wie Daimler oder Toyota.



Mit der Übernahme des Sonnenstromunternehmens SolarCity knüpft Tesla an die Strategie an ein integrierter Großkonzern zu werden.



Hauptsitz von Tesla Inc. ist Palo Alto, Kalifornien, USA.



CEO: Elon Musk. (01.10.2021/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Tesla-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Elektroautomobilherstellers Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) unter die Lupe.Noch immer würden sich an Tesla die Geister scheiden. Für die einen ist der Elektroauto-Pionier auf dem Weg zum dominanten Player der gesamten Automobilbranche, die anderen würden die Aktie nach wie vor für gnadenlos überteuert halten. Klar sei jedenfalls, dass sich das Chartbild bei Tesla wieder deutlich aufgehellt habe. Für Trader sei die Situation spannend.Seit dem Tief Mitte Mai bei 546,98 USD habe die Tesla-Aktie einen stabilen Aufwärtstrend ausgebildet. Dieser stelle gleichzeitig die untere Begrenzung einer Dreiecksformation dar, deren oberen Seite das April-Hoch bei 780,79 USD bilde. Durch die Kursgewinne zu Wochenbeginn sei diese Formation nach oben aufgelöst worden.Im schwierigen Marktumfeld setze die Tesla-Aktie nun vor dem Wochenende genau auf dem Ausbruchsniveau bei 780 USD auf. Werde diese Marke bestätigt, wäre der Weg für weiter steigende Kurse vorerst frei. Bis zum Rekordhoch bei 900,40 USD gebe es aus charttechnischer Sicht keine signifikanten Widerstände mehr.Für neue Impulse könnte bereits in der kommenden Woche die Hauptversammlung sorgen. Am Donnerstag, 7. Oktober, würden sich die Augen wieder einmal auf Tesla-Chef Elon Musk richten, der traditionell immer für eine Überraschung gut sei. Mit der Ankündigung, dass der neue Roadster 2023 ausgeliefert werden solle, habe Musk bereits im Vorfeld für Aufsehen gesorgt.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Tesla-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Tesla-Aktie:671,20 EUR +0,28% (01.10.2021, 14:08)XETRA-Aktienkurs Tesla-Aktie:672,00 EUR -0,69% (01.10.2021, 13:57)