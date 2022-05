XETRA-Aktienkurs Tesla-Aktie:

Kurzprofil Tesla Inc.:



Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) ist einer der weltweit führenden Hersteller von Elektro-Sportwagen. Tesla Motors produziert emissionsfreie Seriensportwagen (Tesla Roadster) und Premium-Limousinen (Tesla Model S). Daneben verkauft Tesla Inc. verschiedene Komponenten für elektrische Antriebsstränge an führende Autohersteller wie Daimler oder Toyota. Mit der Übernahme des Sonnenstromunternehmens SolarCity knüpft Tesla an die Strategie an ein integrierter Großkonzern zu werden.



Hauptsitz von Tesla Inc. ist Palo Alto, Kalifornien, USA, CEO: Elon Musk. (16.05.2022/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Tesla-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jochen Kauper vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Eigentlich habe Tesla die Produktion in seinem Werk in Schanghai ab dem 16. Mai wieder auf 2.600 Autos pro Tag erhöhen wollen, wie Reuters Anfang des Monats berichtet habe. Jüngsten Meldungen zufolge werde das Werk in Schanghai in der laufenden Woche allerdings nur 1.200 Stromer fertigen.Bis die Produktion auf 2.600 E-Autos am Tag hochgefahren werden könne, solle es noch bis zum 23.Mai dauern. Größtes Problem für den Elektroauto-Pionier sei und bleibe die Anzahl der Arbeiter zu verdoppeln. Grund sei eine Vorgabe der chinesischen Regierung: Unternehmen in Schanghai dürfen ihre Produktionsstätten nur wiedereröffnen, wenn eine Isolierung der Arbeiter gegeben sei. Solle heißen: Die Arbeiter müssten in der Nähe der Produktionslinien leben und schlafen, um für Tesla "einen geschlossenen Kreislauf" aufrechtzuerhalten.Zuletzt habe sich Morgan Stanley-Analyst Adam Jons positiv zur Tesla-Aktie geäußert. Auf lange Sicht sei Jonas vom Erfolg des Elektroauto-Pioniers überzeugt. Der Experte habe große Zweifel daran, dass die Ziele der großen OEMs wie GM ( ISIN US37045V1008 WKN A1C9CM ) oder Ford , die zuletzt für den E-Mobility-Bereich formuliert wurden, überhaupt erreicht würden. "Wir glauben, dass viele der Schlagzeilen machenden EV-Verkaufsziele der traditionellen OEMs gemacht wurden, ohne die Verfügbarkeit (und den Preis) von kritischen Batteriematerialien mit einzubeziehen", so Jonas. Sein Top-Pick im E-Mobility-Sektor sei und bleibe Tesla. Sein Kursziel für die Aktie laute 1.300 Dollar.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link