Kurzprofil Tesla Inc.:



Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) ist einer der weltweit führenden Hersteller von Elektro-Sportwagen. Tesla Motors produziert emissionsfreie Seriensportwagen (Tesla Roadster) und Premium-Limousinen (Tesla Model S). Daneben verkauft Tesla Inc. verschiedene Komponenten für elektrische Antriebsstränge an führende Autohersteller wie Daimler oder Toyota. Mit der Übernahme des Sonnenstromunternehmens SolarCity knüpft Tesla an die Strategie an ein integrierter Großkonzern zu werden.



Hauptsitz von Tesla Inc. ist Palo Alto, Kalifornien, USA, CEO: Elon Musk. (29.04.2022/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Tesla-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jochen Kauper vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Ford fordere den Elektroauto-Pionier Tesla heraus. CEO Jim Farley wolle in naher Zukunft mehr Elektrofahrzeuge zu verkaufen als der Branchenführer. Ein realistisches Ziel?Ford-CEO Jim Farley habe ehrgeizige Pläne. Er wolle mit Ford Motor im Rennen um die weltweite Marktführerschaft im boomenden Markt für Elektroautos Tesla überholen. Dieses Ziel sei das ehrgeizigste, das sich der Detroiter Autohersteller in seinem EV-Vorstoß gesetzt habe. Farley habe bereits vor Monaten gesagt, dass Ford bis Mitte des Jahrzehnts hinter Tesla die Nummer 2 bei den Verkäufen von Elektrofahrzeugen sein wolle.Farley wolle mit Ford bis 2023 rund 600.000 Elektroautos herstellen, darunter 150.000 des E_Pickups F-150 Lightnings und 200.000 Ford Mach-E Crossover. Zum Vergleich: Tesla habe im vergangenen Jahr mehr als 930.000 Elektroautos ausgeliefert."Alles, was wir kontrollieren können, sind die nächsten vier Jahre, der nächste Produktzyklus", habe Farley vor wenigen Tagen gesagt und auf kommende, neue Produkte sowie Investitionen in neue Fahrzeugbatterien und Technologien verwiesen.Ein Ass im Ärmel habe Farley sicherlich mit dem Elektro-Pickup F-150 Lightning. Ford fahre aufgrund der extrem hohen Nachfrage derzeit die Produktion schneller hoch als die Konkurrenten Rivian Automotive und General Motors. Zur Erinnerung: Die Zahl der Vorbestellung liege bei sportlichen 200.000 Stück!Ford werde sich strecken müssen, um nicht nur die eigenen, sondern nach den jüngsten Aussagen von CEO Farley auch die mittlerweile hohen Erwartungen der Analysten zu erfüllen."Die Q1, 2022 Ergebnisse zeigen, dass Tesla in der Welt der Scales angekommen ist. Tesla dominiert damit von der Kostenseite den Markt für Elektroautos und das ist der ganz große Zukunftsmarkt. Die Scale-Vorteile werden noch steigen und neue Produkte sind für später in der Pipeline. Und es sieht ganz so aus, als würde Elon Musk auch das klassische Autobauer-Vielfalts-Dogma auf den Kopf stellen", bringe es Auto-Experte Dudenhöffer auf den Punkt.GM sei mit dem Produktportfolio auf dem aktuellen Niveau eine Spekulation wert. Auch bei Volkswagen stimme die Elektro-Strategie, jedoch hapere es mit dem Hochfahren der Produktion im E-Mobility-Segment. Auch die Abhängigkeit vom chinesischen Automarkt mit der deutlich zunehmenden Konkurrenz könnte ein Problem darstellen. (Analyse vom 29.04.2022)