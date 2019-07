Nasdaq-Aktienkurs Tesla-Aktie:

242,26 USD (30.07.2019)



ISIN Tesla-Aktie:

US88160R1014



WKN Tesla-Aktie:

A1CX3T



Ticker Symbol Tesla-Aktie Deutschland:

TL0



Ticker Symbol Tesla-Aktie Nasdaq:

TSLA



Kurzprofil Tesla Inc.:



Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, Nasdaq-Symbol: TSLA) ist einer der weltweit führenden Hersteller von Elektro-Sportwagen. Tesla Motors produziert emissionsfreie Seriensportwagen (Tesla Roadster) und Premium-Limousinen (Tesla Model S).



Daneben verkauft Tesla verschiedene Komponenten für elektrische Antriebsstränge an führende Autohersteller wie Daimler oder Toyota. Zuletzt wurde SolarCity übernommen.



Hauptsitz von Tesla Inc. ist Palo Alto, Kalifornien, USA.



CEO: Elon Musk. (31.07.2019/ac/a/n)



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Tesla-Aktienanalyse von Analyst Sven Diermeier von Independent Research:Sven Diermeier, Aktienanalyst von Independent Research, rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Verkauf der Aktie von Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, Nasdaq-Symbol: TSLA).Der Nettoverlust für das zweite Quartal (Q2) 2019 habe sich zwar deutlich im Vergleich zum Auftaktquartal verringert, dabei jedoch die Analysten-Prognose und Marktkonsens verfehlt. Positiv habe in Q2 der freie Cashflow (FCF, +614 Mio. USD) herausgestochen. Der positive FCF sowie die in Q2 durchgeführten Kapitalmaßnahmen (Kapitalerhöhung, Wandelanleihe) hätten Tesla zumindest temporär ein solides Liquiditätspolster (liquide Mittel per 30.06.: 4,95 Mrd. USD) verschafft.Die Investitionszurückhaltung werde nochmals verschärft. Beim bestätigten Auslieferungsziel für 2019 sollte der E-Autobauer mindestens das untere Ende der Spanne (360.000 bis 400.000 Fahrzeuge) erreichen. Besonderes negative Aspekte seien, dass für Q3 nun die Gewinnschwelle (bisher: Nettogewinn) in Aussicht gestellt werde sowie dass der Tesla-Mitgründer und langjährige CTO Straubel sich auf einen Beraterposten zurückziehe. Der Analyst habe seine Prognosen gesenkt (u.a. EPS 2019e: -4,80 (alt: -2,06) USD; EPS 2020e: -1,78 (alt: +1,51) USD).Unter Berücksichtigung der Geschäftsentwicklung, der Perspektiven (die Konkurrenz durch neue Elektro- und Hybridmodelle von etablierten Herstellern nimmt zu) sowie des Kursniveaus lautet das Votum für die Tesla-Aktie nach wie vor "verkaufen", so Sven Diermeier, Aktienanalyst von Independent Research. Das Kursziel laute unverändert 195,00 USD. (Analyse vom 31.07.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Xetra-Aktienkurs Tesla-Aktie:217,45 Euro +1,21% (31.07.2019, 13:40)Tradegate-Aktienkurs Tesla-Aktie:217,60 Euro +0,37% (31.07.2019, 14:06)