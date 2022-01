Tradegate-Aktienkurs Tesla-Aktie:

1.001,40 EUR -1,69% (05.01.2022, 09:02)



XETRA-Aktienkurs Tesla-Aktie:

1.012,20 EUR -1,90% (04.01.2022, 17:41)



NASDAQ-Aktienkurs Tesla-Aktie:

1.149,59 USD -4,18% (04.01.2022, 22:00)



ISIN Tesla-Aktie:

US88160R1014



WKN Tesla-Aktie:

A1CX3T



Ticker-Symbol Tesla-Aktie:

TL0



NASDAQ-Symbol Tesla-Aktie:

TSLA



Kurzprofil Tesla Inc.:



Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) ist einer der weltweit führenden Hersteller von Elektro-Sportwagen. Tesla Motors produziert emissionsfreie Seriensportwagen (Tesla Roadster) und Premium-Limousinen (Tesla Model S). Daneben verkauft Tesla Inc. verschiedene Komponenten für elektrische Antriebsstränge an führende Autohersteller wie Daimler oder Toyota. Mit der Übernahme des Sonnenstromunternehmens SolarCity knüpft Tesla an die Strategie an ein integrierter Großkonzern zu werden.



Hauptsitz von Tesla Inc. ist Palo Alto, Kalifornien, USA, CEO: Elon Musk. (05.01.2022/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Tesla-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Elektroauto-Herstellers Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) unter die Lupe.Der anhaltende Chipmangel und Probleme in den Lieferketten hätten die Autoverkäufe in den USA zum Jahresende ausgebremst. Der größte US-Hersteller General Motors (GM) (ISIN: US37045V1008, WKN: A1C9CM) habe einen besonders starken Einbruch erlitten und seine Position als absatzstärkster Anbieter im Heimatmarkt erstmals seit 90 Jahren eingebüßt. Mit rund 2,3 Millionen verkauften Autos im Gesamtjahr 2021 sei der japanische Branchenriese Toyota rund 114.000 mehr Neuwagen bei der US-Kundschaft losgeworden als GM und so die Marktführerschaft erobert.Doch es gebe auch einen klaren Gewinner des Krisenjahres 2021 - und zwar Tesla. Während die Konkurrenz unter Engpässen bei der Chipversorgung geächzt habe, habe der E-Autobauer seinen weltweiten Absatz gegenüber dem Vorjahr um 87 Prozent erhöht. Insgesamt habe der Konzern von Elon Musk nach Angaben vom Sonntag gut 936 000 E-Autos ausgeliefert - damit sei das Wachstum zwar beeindruckend, die absolute Stückzahl im Vergleich zu etablierten Rivalen wie Toyota, Volkswagen, GM oder Ford aber noch sehr gering.Kurz vor dem Jahreswechsel habe der E-Autobauer in den USA knapp eine halbe Million Wagen wegen möglicherweise sicherheitsgefährdender Mängel zurückrufen müssen. Betroffen seien dabei alle Autos der Reihe "Model 3", die 2017 bis 2020 gebaut worden seien, habe es geheißen. Auch in China habe Tesla rund 55.000 Fahrzeuge wegen möglicher sicherheitsgefährdender Mängel zurückgerufen. Wie aus einer Online-Stellungnahme der chinesischen Marktaufsichtsbehörde hervorgehe, seien knapp 20.000 Autos des "Model S" und über 35.000 Autos des "Model 3" betroffen.Zuletzt sei Tesla zudem aufgrund der Eröffnung eines neuen Geschäfts in der chinesischen Region Xinjiang in die Kritik geraten. Menschenrechtlern und westlichen Regierungen zufolge unterdrücke Peking dort mithilfe von so genannten Umerziehungslagern und Zwangsarbeit die muslimische Minderheit der Uiguren. China bestreite dies.(Mit Material von dpa-AFX)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Tesla-Aktie: