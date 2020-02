Nasdaq-Aktienkurs Tesla-Aktie:

901,00 USD -0,56% (21.02.2020)



ISIN Tesla-Aktie:

US88160R1014



WKN Tesla-Aktie:

A1CX3T



Ticker-Symbol Tesla-Aktie Deutschland:

TL0



Ticker-Symbol Tesla-Aktie Nasdaq:

TSLA



Kurzprofil Tesla Inc.:



Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, Nasdaq-Symbol: TSLA) ist einer der weltweit führenden Hersteller von Elektro-Sportwagen. Tesla Motors produziert emissionsfreie Seriensportwagen (Tesla Roadster) und Premium-Limousinen (Tesla Model S).



Daneben verkauft Tesla Inc. verschiedene Komponenten für elektrische Antriebsstränge an führende Autohersteller wie Daimler oder Toyota.



Mit der Übernahme des Sonnenstromunternehmens SolarCity knüpft Tesla an die Strategie an ein integrierter Großkonzern zu werden.



Hauptsitz von Tesla Inc. ist Palo Alto, Kalifornien, USA.



CEO: Elon Musk (24.02.2020/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Tesla-Aktienanalyse vom Online-Anlegermagazin "Der Aktionär":Marion Schlegel von "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, Nasdaq-Symbol: TSLA) unter die Lupe.Brandenburgs Ministerpräsident Dietmar Woidke habe vor zu viel Skepsis gegenüber dem geplanten Milliardenprojekt der Fabrik von US-Elektroautobauer Tesla gewarnt. "Ich hoffe sehr, dass das Signal, das dieses Ansiedlungsvorhaben nicht nur für Brandenburg, sondern für ganz Deutschland aussendet, nicht durch übertriebene Bedenken gefährdet wird", habe Woidke der Berliner Morgenpost (Montag) gesagt. "Deutschland muss auch in Zukunft eine starke Industrienation bleiben." Er habe angekündigt: "Wir sind aktuell in Gesprächen mit Industrieunternehmen über weitere Ansiedlungen." Brandenburg wolle Gewinnerregion der 2020er Jahre sein. Man dürfe gespannt sein, ob nach den Querelen Tesla tatsächlich erst der Anfang für neue Ansiedlungen darstelle.Derweil sei der erste Teil der Rodung für die geplante Fabrik von US-Elektroautobauer Tesla in Grünheide nahe Berlin nahezu abgeschlossen. Nur einzelne Bäume hätten am Sonntag nach Polizeiangaben noch gestanden. Am Sonntag seien keine Arbeiten geplant gewesen. Auf zwei Bäumen seien zudem Fledermäuse entdeckt worden, sie sollten nach ihrem Winterschlaf aber anderswo untergebracht werden. Der erste Teil des Baumfällens habe rund 90 Hektar umfasst. Die "B.Z." aus Berlin habe am Sonntag über die Rodung berichtet. Erst am Donnerstag habe das Oberverwaltungsgericht (OVG) Berlin-Brandenburg den vorübergehenden Stopp nach Eilanträgen zweier Umweltverbände wieder aufgehoben. Tesla wolle in Grünheide ab dem nächsten Jahr bis zu 500.000 Fahrzeuge im Jahr vom Band rollen lassen.Die Aktie von Tesla sei so oder so derzeit auf der Gewinnerspur. Erst vor kurzem habe das Papier bei 968,99 Dollar ein neues Rekordhoch markiert. Die aktuelle Bewertung sei zwar überdimensional hoch, doch gebe es auch kein wirkliches Vergleichsunternehmen am Markt. Und die Zukunftsaussichten seien stark - auch außerhalb des reinen Elektroautos."Aktionär"-Leser hätten zuletzt einen Teil ihrer Gewinne von mittlerweile mehr als 280 Prozent seit der Empfehlung eingestrichen. Den Rest kann man nun langfristig laufen lassen, so Marion Schlegel. Kurzfristig werde allerdings die allgemeine Marktschwäche auch an Tesla nicht vorübergehen. (Analyse vom 24.02.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Tesla-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Tesla-Aktie:794,80 EUR -4,19% (24.02.2020, 13:40)XETRA-Aktienkurs Tesla-Aktie:796,80 EUR -4,09% (24.02.2020, 13:25)