XETRA-Aktienkurs Tesla-Aktie:

524,30 EUR +2,40% (30.03.2021, 16:48)



NASDAQ-Aktienkurs Tesla-Aktie:

613,00 USD +0,28% (30.03.2021, 16:50)



ISIN Tesla-Aktie:

US88160R1014



WKN Tesla-Aktie:

A1CX3T



Ticker-Symbol Tesla-Aktie:

TL0



NASDAQ-Ticker-Symbol Tesla-Aktie:

TSLA



Kurzprofil Tesla Inc.:



Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) ist einer der weltweit führenden Hersteller von Elektro-Sportwagen. Tesla Motors produziert emissionsfreie Seriensportwagen (Tesla Roadster) und Premium-Limousinen (Tesla Model S).



Daneben verkauft Tesla Inc. verschiedene Komponenten für elektrische Antriebsstränge an führende Autohersteller wie Daimler oder Toyota.



Mit der Übernahme des Sonnenstromunternehmens SolarCity knüpft Tesla an die Strategie an ein integrierter Großkonzern zu werden.



Hauptsitz von Tesla Inc. ist Palo Alto, Kalifornien, USA.



CEO: Elon Musk. (30.03.2021/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Tesla-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jochen Kauper vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Elektroautobauers Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) unter die Lupe.Das Analysehaus Jefferies habe das Kursziel für die Tesla-Aktie von 775 auf 700 USD gesenkt. Darüber hinaus könnte eine erneute Verschiebung des Rollout des Tesla-Semi auf die Stimmung schlagen.Die in den vergangenen Monaten wieder zurechtgerückte Bewertung ergebe Sinn, sowohl absolut als auch relativ zu den herkömmlichen Autobauern, habe Jefferies-Analyst Philippe Houchois in einer aktuellen Studie geschrieben. Die Kursschwankungen seien mehr Resultat des "Lärms um Bitcoin und Tweets" und weniger getrieben von fundamentalen Veränderungen. Houchois halte die Tesla-Aktie bei 700 USD für fair bewertet.Auch neben der Kurzielsenkung von Jefferies gebe es keine guten Nachrichten rund um Tesla. CEO Elon Musk lasse in einem neuen Kommentar auf Twitter Zweifel an Teslas Produktionskapazität für Zellen und dem Elektro-LKW Semi in diesem Jahr aufkommen.Das Problem: In einem vor kurzem veröffentlichen Twitter-Kommentar habe Musk durchblicken lassen, dass Teslas Elektro-LKW-Produktion an die Produktion der neuen Tesla 4680-Batteriezelle gekoppelt sei, die der US-Autohersteller während seines "Battery Day" im vergangenen September enthüllt habe.Solle heißen: Es scheine, als hätte der Tesla-CEO mittlerweile einen weniger optimistischen Ausblick auf das Tesla-Semi-Programm. Es sei Stand heute davon auszugehen, dass sich der Rollout des Tesla-Brummis noch weiter verzögern werde. Zur Erinnerung: Der Tesla Semi, das Elektro-Semi-Truck-Programm des Elektroauto-Pioniers, habe bereits mehrere Verschiebungen erlebe. Ursprünglich sollte dieser 2019 auf den Markt kommen.Dennoch: Tesla bleibe der First Mover in Sachen Elektromobilität, Software und Autonomes Fahren. Auch die Investition in die Kryptowährung Bitcoin spreche für die Weitsicht einerseits und auch die Risikobereitschaft des CEOs auf der anderen Seite. Anleger sollten investiert bleiben, wobei die Bewertung nach wie vor extrem sportlich sei, so Jochen Kauper vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 30.03.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Tesla-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Tesla-Aktie:521,80 EUR +0,44% (30.03.2021, 17:03)