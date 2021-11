Tradegate-Aktienkurs Tesla-Aktie:

999,90 EUR -5,24% (08.11.21 11:21)



XETRA-Aktienkurs Tesla-Aktie:

998,00 EUR -6,68% (08.11.2021, 11:06)



NASDAQ-Aktienkurs Tesla-Aktie:

1.222,09 USD -0,64% (05.11.2021, 21:00)



ISIN Tesla-Aktie:

US88160R1014



WKN Tesla-Aktie:

A1CX3T



Ticker-Symbol Tesla-Aktie:

TL0



NASDAQ-Symbol Tesla-Aktie:

TSLA



Kurzprofil Tesla Inc.:



Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) ist einer der weltweit führenden Hersteller von Elektro-Sportwagen. Tesla Motors produziert emissionsfreie Seriensportwagen (Tesla Roadster) und Premium-Limousinen (Tesla Model S). Daneben verkauft Tesla Inc. verschiedene Komponenten für elektrische Antriebsstränge an führende Autohersteller wie Daimler oder Toyota. Mit der Übernahme des Sonnenstromunternehmens SolarCity knüpft Tesla an die Strategie an ein integrierter Großkonzern zu werden.



Hauptsitz von Tesla Inc. ist Palo Alto, Kalifornien, USA.



CEO: Elon Musk. (08.11.2021/ac/a/n)







Hannover (www.aktiencheck.de) - Tesla-Aktienanalyse von Analyst Frank Schwope von der NORD LB:Frank Schwope, Analyst der NORD LB, rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Verkauf der Aktie des Herstellers von Elektrofahrzeugen Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA), erhöht aber das Kursziel von 350 auf 380 USD.Der Meister der One-Man-Show habe wieder zugeschlagen, so der Analyst in einer aktuellen Aktienanalyse. Elon Musk mache mit seiner Twitter-Inszenierung Marketing für Tesla auf höchstem Niveau. Der Aktienkurs habe jedoch aufgrund der Sorgen der Marktteilnehmer vor einer "Flutung" mit Tesla-Aktien teilweise um 9% nachgegeben. Die Twitter-Befragung sei rechtlich nicht bindend, zudem sei nichts über den Zeitraum eines möglichen Aktienverkaufs geäußert worden. Man frage sich schon was hinter der Aktion stecke: Eine reine Marketing-Inszenierung? Der Wunsch als Steuerzahler etwas Soziales zu tun? Oder einfach die trickreiche Einleitung eines Aktienverkaufs auf hohem Bewertungsniveau, weil Musk die Bewertung von mehr als 1 Bio. USD zu hoch sei? Vielleicht sei es ja auch etwas von allem!Schwope schätze, dass Tesla dieses Jahr ca. 850.000 bis 900.000 Autos ausliefern könne. Auch wenn der US-Konzern im laufenden Jahr bei den Auslieferungen um mehr als 70% zulegen dürften, halte er ein durchschnittliches jährliches Wachstum von 50% über mehrere Jahre - wie es die Unternehmensführung plane - für unrealistisch, zumal die Konkurrenz die Elektromobilität hochfahre und Tesla die Kapazitäten massiv ausbauen müsse. Der Produktionsstart in Brandenburg und Texas möge zwar offiziell noch in diesem Jahr erfolgen, aber nennenswerte Stückzahlen dürften die neuen Werke erst 2022 verlassen. Auch wenn sich Tesla mit starken Zahlen und wachsenden Marktanteilen zunehmend als wichtiger Autohersteller etabliere, erscheine Schwope die aktuelle Bewertung des Unternehmens doch nach wie vor zu hoch. Die Inszenierung von Musk über einen möglichen Aktienverkauf bestätige ihn in dieser Ansicht.Frank Schwope, Analyst der NORD LB, bekräftigt in einer aktuellen Aktienanalyse seine Verkaufsempfehlung für die Tesla-Aktie mit dem neuen Kursziel von 380 USD (alt: 350 USD). (Analyse vom 08.11.2021)Die NORD LB richte ihre Researchaktivitäten zum Jahresende 2021 strategisch neu aus und werde daher die Coverage der Tesla-Aktie zum 31.12.2021 einstellen. Sie werde diese ab dem 01.01.2022 nicht mehr beobachten und keine Einschätzung mehr für sie abgeben.Offenlegung möglicher Interessenkonflikte bei der NORD/LB nach § 85 Abs. 1 WpHG i.V.m. Art. 20 der MAR sowie Artikel 5 und 6 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958 der Kommission vom 9. März 2016 bei der Tesla Inc.: Keine vorhanden.Börsenplätze Tesla-Aktie: