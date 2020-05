Nasdaq-Aktienkurs Tesla-Aktie:

819,42 USD +5,05% (08.05.2020, 22:15)



ISIN Tesla-Aktie:

US88160R1014



WKN Tesla-Aktie:

A1CX3T



Ticker-Symbol Tesla-Aktie Deutschland:

TL0



Ticker-Symbol Tesla-Aktie Nasdaq:

TSLA



Kurzprofil Tesla Inc.:



Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, Nasdaq-Symbol: TSLA) ist einer der weltweit führenden Hersteller von Elektro-Sportwagen. Tesla Motors produziert emissionsfreie Seriensportwagen (Tesla Roadster) und Premium-Limousinen (Tesla Model S).



Daneben verkauft Tesla Inc. verschiedene Komponenten für elektrische Antriebsstränge an führende Autohersteller wie Daimler oder Toyota.



Mit der Übernahme des Sonnenstromunternehmens SolarCity knüpft Tesla an die Strategie an ein integrierter Großkonzern zu werden.



Hauptsitz von Tesla Inc. ist Palo Alto, Kalifornien, USA.



CEO: Elon Musk. (10.05.2020/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Tesla-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, Nasdaq-Symbol: TSLA) unter die Lupe.Tesla-Chef Elon Musk wolle den Firmensitz des Elektroautoautobauers wegen anhaltender Corona-Beschränkungen in Kalifornien in einen anderen US-Bundesstaat verlegen. Tesla werde die Zentrale und kommende Unternehmungen "sofort" nach Texas oder Nevada verlegen, habe Musk am Samstag (Ortszeit) auf Twitter geschrieben. "Ehrlich, das ist das i-Tüpfelchen", habe er in Bezug auf Auflagen des Bezirks Alameda bei San Francisco geschrieben, die eine Wiedereröffnung der dortigen Tesla-Fabrik vor Juni verhindern würden.Die Tesla-Aktie habe zuletzt nur kurz geschwächelt. Das Papier habe längst wieder den Weg nach oben eingeschlagen. Das bisherige Allzeithoch sei Anfang Februar bei 968,99 USD markiert worden. Im Zuge der Corona-Krise sei der Totel bis auf 350,51 USD abgesackt. Seitdem habe sich die Tesla-Aktie bereits wieder um rund 134% erholen können. Auch wenn sie eine beeindruckende Entwicklung hinter sich habe, erwarte sich "Der Aktionär" dennoch langfristig noch einiges von dem Wert. Ein Investment in Tesla bleibe jedoch ganz klar spekulativ, so Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 10.05.2020)(Mit Material von dpa-AFX)Hinweis auf mögliche Interessenkonflikte: Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierende Kursentwicklung profitieren: Tesla.Börsenplätze Tesla-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Tesla-Aktie:755,60 EUR +4,87% (08.05.2020, 22:26)XETRA-Aktienkurs Tesla-Aktie:753,60 EUR +4,65% (08.05.2020, 17:35)