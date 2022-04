Börsenplätze Tesla-Aktie:



Kurzprofil Tesla Inc.:



Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) ist einer der weltweit führenden Hersteller von Elektro-Sportwagen. Tesla Motors produziert emissionsfreie Seriensportwagen (Tesla Roadster) und Premium-Limousinen (Tesla Model S). Daneben verkauft Tesla Inc. verschiedene Komponenten für elektrische Antriebsstränge an führende Autohersteller wie Daimler oder Toyota. Mit der Übernahme des Sonnenstromunternehmens SolarCity knüpft Tesla an die Strategie an ein integrierter Großkonzern zu werden.



Hauptsitz von Tesla Inc. ist Palo Alto, Kalifornien, USA, CEO: Elon Musk. (29.04.2022/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Tesla-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Tesla-Chef, Elon Musk, habe mitten in seinem Übernahme-Versuch bei Twitter ein weiteres großes Paket von Aktien des Elektroauto-Herstellers verkauft. Er habe sich von rund 4,4 Millionen Tesla-Aktien getrennt und damit etwa vier Milliarden Dollar eingenommen, wie aus Unterlagen bei der Börsenaufsicht SEC hervorgehe.Danach seien keine weiteren Verkäufe mehr geplant, habe er in der Nacht zu Freitag bei Twitter geschrieben. Musk habe in den Unterlagen keine Gründe für den Aktienverkauf genannt. Im vergangenen Herbst habe er sich von Tesla-Aktien im Wert von mehr als 16 Milliarden Dollar getrennt - größtenteils, um fällige Steuern auf eingelöste Aktienoptionen zu bezahlen.Jetzt habe er sich allerdings verpflichtet, für den Twitter-Kauf eigene Mittel von bis zu 21 Milliarden Dollar einzubringen. Wie genau er sie heben wolle, sei noch unklar. Musk halte nach dem jüngsten Verkauf noch gut 168 Millionen Tesla-Aktien. Mit einem Teil davon wolle er einen Kredit über 12,5 Milliarden Dollar absichern, der ebenfalls zur Finanzierung des Twitter-Deals dienen solle.Musk habe für den Twitter-Kauf insgesamt Finanzierungszusagen über 46,5 Milliarden Dollar vorgelegt. Er habe sich mit dem Online-Dienst auf die Übernahme geeinigt, sei aber noch darauf angewiesen, dass genug Aktionäre ihm seine Anteile zum Preis von 54,20 Dollar abtreten würden.Die Aktie von Tesla habe sich nach dem deutlichen Einbruch am Dienstag zuletzt stabilisiert. Das Papier sei am Donnerstag mit einem leichten Minus von 0,5 Prozent auf 877,51 Dollar aus dem Handel gegangen. Dass Musk keine weiteren Aktienverkäufe plane, dürfte die Anleger in jedem Fall freuen. Aus charttechnischer Sicht wäre es nun wichtig, relativ rasch die 200-Tage-Linie zurückzuerobern.Investierte Anleger sichern ihre Position mit einem Stopp bei 800 Euro nach unten ab, so Marion Schlegel von "Der Aktionär" zur Tesla-Aktie. (Analyse vom 29.04.2022)(Mit Material von dpa-AFX)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link