Kurzprofil Tesla Inc.:



Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, Nasdaq-Symbol: TSLA) ist einer der weltweit führenden Hersteller von Elektro-Sportwagen. Tesla Motors produziert emissionsfreie Seriensportwagen (Tesla Roadster) und Premium-Limousinen (Tesla Model S).



Daneben verkauft Tesla Inc. verschiedene Komponenten für elektrische Antriebsstränge an führende Autohersteller wie Daimler oder Toyota.



Mit der Übernahme des Sonnenstromunternehmens SolarCity knüpft Tesla an die Strategie an ein integrierter Großkonzern zu werden.



Hauptsitz von Tesla Inc. ist Palo Alto, Kalifornien, USA.



CEO: Elon Musk (17.07.2020/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Tesla-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Adam Maliszewski vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, Nasdaq-Symbol: TSLA) unter die Lupe.Die Planung für die neue Tesla-Gigafabrik bei Berlin laufe auf vollen Touren. Das Unternehmen dürfe auf eigenes Risiko mit ersten Bauarbeiten beginnen, obwohl die umweltrechtliche Genehmigung noch ausstehe. Doch Elon Musk sorge erneut für Überraschungen! Laut neuester Planung sollten mittelfristig im Jahr 2 Millionen Teslas vom Band laufen, melde der "Focus" am Freitag. Dabei beziehe sich das Magazin auf Beteiligte im Antragsverfahren.Bislang sei in allen Antragsunterlagen ein Ausstoß von 500.000 E-Autos im Jahr vorgesehen gewesen. Für Aufsehen hätten jüngst Änderungen beim Bauantrag gesorgt. Die 301.000 qm Dachfläche würden eine Standardkonstruktion erhalten. In den ersten Planungen aus dem Jahr 2019 habe Musk ein Solardach in Aussicht gestellt. Das sei von den Potsdamer Verwaltungsbehörden - auch wegen dem enormen Energiebedarf - erwartet worden.Die Planung sehe jetzt auch eine vorwiegend eingeschossige Bauweise vor. Das Gebäude solle nur noch 15 Meter hoch sein, statt wie vorgesehen 24 Meter.Mit einem anstrebten Ausstoß von 2 Millionen Teslas jährlich toppe der Elektroautohersteller auch die Konkurrenz von Volkswagen. Zu Zeit baue VW im Wolfsburger Werk gerade mal 1 Million Pkws p.a. Die Gesamtkosten für das Werk in Grünheide beziffere Tesla auf 1,065 Mrd. Euro.Der Markt für Elektroautos boome. Mit dem Bau neuer Werke leite Tesla die richtigen Schritte ein, um die steigende Nachfrage nach E-Autos zu bedienen. Die deutliche Erhöhung der Kapazitäten sei ein Knüller. Die Tesla-Aktie habe einen atemberaubenden Anstieg in den letzten Wochen hinter sich. Der Börsenwert betrage mehr als 280 Mrd. Dollar!Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link