Börsenplätze Tesla-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Tesla-Aktie:

968,40 EUR +0,63% (29.12.2021, 08:47)



XETRA-Aktienkurs Tesla-Aktie:

957,60 EUR -2,00% (28.12.2021, 17:35)



NASDAQ-Aktienkurs Tesla-Aktie:

1.088,47 USD -0,50% (28.12.2021, 22:00)



ISIN Tesla-Aktie:

US88160R1014



WKN Tesla-Aktie:

A1CX3T



Ticker-Symbol Tesla-Aktie:

TL0



NASDAQ-Symbol Tesla-Aktie:

TSLA



Kurzprofil Tesla Inc.:



Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) ist einer der weltweit führenden Hersteller von Elektro-Sportwagen. Tesla Motors produziert emissionsfreie Seriensportwagen (Tesla Roadster) und Premium-Limousinen (Tesla Model S). Daneben verkauft Tesla Inc. verschiedene Komponenten für elektrische Antriebsstränge an führende Autohersteller wie Daimler oder Toyota. Mit der Übernahme des Sonnenstromunternehmens SolarCity knüpft Tesla an die Strategie an ein integrierter Großkonzern zu werden.



Hauptsitz von Tesla Inc. ist Palo Alto, Kalifornien, USA, CEO: Elon Musk. (29.12.2021/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Tesla-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Herstellers von Elektrofahrzeugen Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) unter die Lupe.Der Autotitel habe sich nach der kräftigen Aufholjagd bis über die 1.000-Dollar-Marke am Dienstag eine Verschnaufpause gegönnt. Die Tesla-Aktie sei mit einem leichten Minus von 0,5 Prozent auf 1.088,47 Dollar aus dem US-Handel gegangen.Seit Jahresanfang habe das Papier bereits über 50 Prozent an Wert gewonnen, was für diesen Zeitraum immerhin einen Top-20-Platz im Nasdaq 100 bedeute. Konzernchef Elon Musk habe vor den Weihnachtsfeiertagen mitgeteilt, den angestrebten Verkauf von mehr als zehn Prozent seiner Anteile an Tesla fast erreicht zu haben, und damit Verkaufsdruck von der Aktie genommen.Bis der Verkauf komplett abgeschlossen sei, werde Musk aber noch ein paar Anteile verkaufen. So habe er auch nun wieder weitere Anteile von Tesla zu Geld gemacht. Der aktuell reichste Mensch der Welt habe rund 934.000 Aktien im Wert von 1,02 Milliarden US-Dollar (gut 900 Millionen Euro) veräußert, wie aus einer Mitteilung an die US-Börsenaufsicht SEC hervorgehe. Damit nähere sich der Tesla-Chef seinem Ziel, seine Beteiligung an Tesla um zehn Prozent zu reduzieren. Es würden noch rund 1,4 Millionen Aktien fehlen.Musk habe Anfang November über ein Votum auf der Plattform Twitter den Verkauf von einem Zehntel seiner Anteile am Elektroautobauer zugesagt. Seitdem habe er in mehreren Transaktionen Aktien versilbert. Mit dem neuesten Verkauf habe Musk bislang insgesamt rund 15,6 Millionen Aktien im Wert von 16,4 Milliarden Dollar veräußert. Musk habe Twitter-Nutzer abstimmen lassen, ob er sich von zehn Prozent seiner Tesla-Aktien trennen solle, um mehr Steuern zu zahlen. Um auf die angestrebten zehn Prozent zu kommen, müsste er um die 17 Millionen Aktien verkaufen. Musk sei Teslas größter Einzelaktionär. Nach Berechnungen der Nachrichtenagentur Bloomberg komme er aktuell auf ein Nettovermögen von 278,9 Milliarden Dollar, ein Anstieg von fast 80 Prozent allein in diesem Jahr.Investierte Anleger bleiben bei der Tesla-Aktie dabei, so Marion Schlegel von "Der Aktionär". (Analyse vom 29.12.2021)(Mit Material von dpa-AFX)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link