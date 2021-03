ISIN Tesla-Aktie:

US88160R1014



WKN Tesla-Aktie:

A1CX3T



Ticker-Symbol Tesla-Aktie:

TL0



NASDAQ-Ticker-Symbol Tesla-Aktie:

TSLA



Kurzprofil Tesla Inc.:



Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) ist einer der weltweit führenden Hersteller von Elektro-Sportwagen. Tesla Motors produziert emissionsfreie Seriensportwagen (Tesla Roadster) und Premium-Limousinen (Tesla Model S).



Daneben verkauft Tesla Inc. verschiedene Komponenten für elektrische Antriebsstränge an führende Autohersteller wie Daimler oder Toyota.



Mit der Übernahme des Sonnenstromunternehmens SolarCity knüpft Tesla an die Strategie an ein integrierter Großkonzern zu werden.



Hauptsitz von Tesla Inc. ist Palo Alto, Kalifornien, USA.



CEO: Elon Musk. (08.03.2021/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Tesla-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Florian Söllner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Elektroautobauers Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) unter die Lupe.Aus Garagenfirmen wie Microsoft, SAP oder Facebook seien innerhalb weniger Jahre Giganten geworden. Die meisten Neugründungen würden aber im Sande verlaufen oder Pleite gehen. Das gelte insbesondere auch für die kapitalintensive Autobranche. Inmitten zahlreicher IPOs von Elektroautofirmen habe Tesla-CEO Elon Musk nun an die Risiken erinnert.Per Twitter habe der Tesla-Chef auf einen Tweet reagiert, der auf den Start-up-Boom vor 100 Jahren hingewiesen habe, wobei die Quote scheiternder Firmen im Autosektor höher als in anderen Branchen gewesen sei. Zwar habe sich mittlerweile die Komplexität bei der Herstellung eines Autos dank Batterieantriebes grundlegend verringert, doch der Konkurrenzkampf sei hart. Musk habe mit Blick auf die Historie getwittert, was aber auch als Warnung für neue Auto-Start-ups verstanden werden könne: "Tesla und Ford sind die einzigen amerikanischen Autobauer aus 1.000den Start-ups, die nicht Bankrott gegangen sind. Prototypen sind leicht, aber die Produktion ist hart und Cash-Flow positiv zu werden, qualvoll."Dennoch sei Tesla zugleich ein positives Beispiel dafür, dass man selbst als todgesagtes Unternehmen den Durchbruch schaffen könne, was neue Elektroautobauer motivieren dürfte. Das erfolgreiche Anrollen der Elektroauto-Massenproduktion von Playern wie Hyundai und Volkswagen (Porsche, AUDI) bringe neue Hersteller allerdings in den nächsten Jahren gehörig unter Druck, so Florian Söllner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 08.03.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Tradegate-Aktienkurs Tesla-Aktie:494,80 EUR -1,32% (08.03.2021, 15:35)XETRA-Aktienkurs Tesla-Aktie:506,90 EUR +8,91% (08.03.2021, 15:21)NASDAQ-Aktienkurs Tesla-Aktie:594,07 USD -0,65% (08.03.2021, 16:01)