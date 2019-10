WKN Tesla-Aktie:

Kurzprofil Tesla Inc.:



Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, Nasdaq-Symbol: TSLA) ist einer der weltweit führenden Hersteller von Elektro-Sportwagen. Tesla Motors produziert emissionsfreie Seriensportwagen (Tesla Roadster) und Premium-Limousinen (Tesla Model S).



Daneben verkauft Tesla Inc. verschiedene Komponenten für elektrische Antriebsstränge an führende Autohersteller wie Daimler oder Toyota.



Mit der Übernahme des Sonnenstromunternehmens SolarCity knüpft Tesla an die Strategie an ein integrierter Großkonzern zu werden.



Hauptsitz von Tesla Inc. ist Palo Alto, Kalifornien, USA.



CEO: Elon Musk (28.10.2019/ac/a/n)



Berlin (www.aktiencheck.de) - Tesla-Aktienanalyse von "Heibel-Ticker":Stephan Heibel, Chefredakteur und Herausgeber des "Heibel-Ticker", nimmt in einer aktuellen Ausgabe die Aktie des Elektroautobauers Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, Nasdaq-Symbol: TSLA) unter die Lupe.Tesla habe gestern überraschend einen Gewinn ausgewiesen. Böse Zungen würden behaupten, das könnte daran liegen, dass Elon Musk nicht mehr twittere. Er habe nun mehr Zeit zum Arbeiten. Musk habe über Twitter immer wieder Produktionszahlen ausgegeben, die als Marktbeeinflussung eingestuft worden seien. Ihm sei es untersagt worden, solche Meldungen über Twitter zu verbreiten. Schlimmer sei das Ganze geworden, als er dann auch noch Falschmeldungen verbreitet habe - wie beispielsweise dass die Finanzierung einer Privatisierung von Tesla gesichert sei. Nun, ohne hier die Diskussion über Elektroantrieb oder Alternativen wieder aufzumachen, könne man doch einfach mal zugestehen, dass Musk Probleme hat, von denen unsere Autobauer träumen würden: Er müsse sich, genau wie die Flugzeugindustrie, nur darum kümmern, wie er die großen Bestellzahlen abarbeite. Er müsse Wachstum kontrollieren, so Stephan Heibel, Chefredakteur und Herausgeber des "Heibel-Ticker", in einer aktuellen Ausgabe. (Ausgabe 43 vom 25.10.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Tesla-Aktie:302,00 EUR +1,98% (28.10.2019, 14:54)Xetra-Aktienkurs Tesla-Aktie:302,80 EUR +6,73% (28.10.2019, 14:40)Nasdaq-Aktienkurs Tesla-Aktie:338,33 USD +3,11% (25.10.2019, 14:41)ISIN Tesla-Aktie:US88160R1014