Tradegate-Aktienkurs Tesla-Aktie:

319,25 EUR +0,20% (18.11.2019, 12:35)



Nasdaq-Aktienkurs Tesla-Aktie:

352,17 USD +0,81% (15.11.2019, 22:00)



ISIN Tesla-Aktie:

US88160R1014



WKN Tesla-Aktie:

A1CX3T



Ticker Symbol Tesla-Aktie Deutschland:

TL0



Ticker Symbol Tesla-Aktie Nasdaq:

TSLA



Kurzprofil Tesla Inc.:



Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, Nasdaq-Symbol: TSLA) ist einer der weltweit führenden Hersteller von Elektro-Sportwagen. Tesla Motors produziert emissionsfreie Seriensportwagen (Tesla Roadster) und Premium-Limousinen (Tesla Model S).



Daneben verkauft Tesla Inc. verschiedene Komponenten für elektrische Antriebsstränge an führende Autohersteller wie Daimler oder Toyota.



Mit der Übernahme des Sonnenstromunternehmens SolarCity knüpft Tesla an die Strategie an ein integrierter Großkonzern zu werden.



Hauptsitz von Tesla Inc. ist Palo Alto, Kalifornien, USA.



CEO: Elon Musk (18.11.2019/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Tesla-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Florian Söllner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Elektroautobauers Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, Nasdaq-Symbol: TSLA) unter die Lupe.Selbst Ford habe nun sein erstes, komplett neuentwickeltes Elektroauto vorgestellt - den vollelektrischen Mustang-SUV Mach-E. Elon Musk habe seinen "Glückwunsch" getwittert. Ford habe zurückgeschrieben: "Danke, wir sehen uns an der Ladestation."Mit knapp 44.000 USD in den USA liege der Mach-E im Preissegment von Teslas kommendem Kompakt-SUV Model Y. Das Modell werde ab dem ersten Fahrzeug Geld verdienen, habe Ford-Chef Jim Hackett des Sender Bloomberg TV am Montag gesagt. Die ersten Reaktionen im Netz würden aber zeigen: Das Design komme nicht bei jedem Kunden an. Ford werde es mit dem Mach-E schwer haben, große Stückzahlen zu verkaufen.Ford stehe im Heimatmarkt vor dem Angriff Teslas auf sein Kerngeschäft: Tesla wolle in wenigen Tagen einen elektrischen Pickup vorstellen. Vor allem in dieser Fahrzeugklasse verdiene Ford mit Modellen wie dem Bestseller F-150 sein Geld. Tesla-Chef Elon Musk habe bereits versprochen, der "Cybertruck" werde ein futuristisches Design und ungewöhnliche Funktionen haben.Fraglich, ob der Ford Mach-E alleine der große Wurf sei, um Tesla massiv Marktanteile abzunehmen. Der Markt werde jedoch umkämpfter - auch das SUV AUDI Q4 starte 2020 in einem ähnlichen Marktsegment. Den kurzfristigen Rückenwind der Tesla-Aktie nach dem Knacken der 200-Tage-Linie dürfte auch die Elektro-Attacke von Ford nicht stoppen. Wichtig werde jedoch, dass Tesla mit dem Cybertruck überzeuge, so Florian Söllner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 18.11.2019)(Mit Material von dpa-afx)Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die durch die durch die Publikation etwaig resultierende Kursentwicklung profitieren: Tesla.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Tesla-Aktie:XETRA-Aktienkurs Tesla-Aktie:319,45 EUR +0,74% (18.11.2019, 12:23)