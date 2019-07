Die Aktie kämpfe aktuell mit der 100-Tage-Linie ei 242,22 Dollar. Werde diese Hürde genommen, warte der nächste Widerstand bei 246,66 Dollar. Nimmt die Tesla-Aktie auch diese Marke, kann das Papier aus technischer Sicht durchaus bis zur wichtigen 200-Tage-Linie bei 281,36 Dollar laufen, so Jochen Kauper von "Der Aktionär". (Analyse vom 31.07.2019)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Tesla-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jochen Kauper vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, Nasdaq-Symbol: TSLA) unter die Lupe.Der Druck auf Tesla und Firmenchef Elon Musk nehme weiter zu. Der Elektroautobauer habe seine Investoren nach holprigem Jahresstart vergangene Woche mit einer schwachen Bilanz zum zweiten Quartal geschockt. Die Aktie sei abwärts gerauscht, Analysten würden sich von dem Papier abwenden. Die neuesten Entwicklungen bei dem Unternehmen, was die Experten im Detail sagen würden und wie es nun um die Aktie stehe.Hohe Kosten für Produktion und Auslieferung des Hoffnungsträgers Model 3 hätten den Elektroautobauer im zweiten Quartal überraschend tief in die roten Zahlen gedrückt. Im Jahresvergleich sei der Verlust zwar deutlich geringer ausgefallen, aber ein Minus von 408 Millionen US-Dollar habe die Erwartungen sämtlicher Analysten dennoch weit verfehlt. Auch der Umsatz habe unter den Prognosen der Experten gelegen.Immerhin: Dem Elektroautobauer sei im zweiten Quartal ein Auslieferungsrekord gelungen. 95.200 Autos seien in den zurückliegenden drei Monaten an die Kundschaft gebracht worden. Das Auslieferungsziel fürs Gesamtjahr von bis zu 400.000 Wagen habe Tesla bestätigt. Allerdings erscheine dieser Wert weiterhin sehr ambitioniert, denn im ersten halben Jahr habe das Unternehmen davon mit 160.000 Fahrzeugen noch lange nicht die Hälfte erreicht. Bei den lukrativeren Tesla-Modellen S und X sei der Absatz außerdem zurückgegangen, alles scheine vom neueren Model 3 abzuhängen.Tesla kurble das Geschäft mit seinem ersten günstigeren Elektroauto kräftig an, was das Unternehmen allerdings viel Geld koste. Schon im Mai habe Tesla deshalb eine Kapitalerhöhung angekündigt, die Experten lange erwartet hätten. Um Geld zu sparen, seien im laufenden Jahr außerdem zahlreiche Tesla-Filialen geschlossen und der Verkauf der Autos komplett ins Internet verlagert worden. Im Zuge dessen habe Tesla auch die Preise erhöht, vor allem für besser ausgestattete Fahrzeugvarianten der bestehenden Modelle.Das Model 3, eine elektrische Mittelklasse-Limousine, sei außerhalb der USA alles andere als reibungslos gestartet. Zu Jahresbeginn habe es logistische Schwierigkeiten bei den ersten Lieferungen des Model 3 nach Europa und China gegeben, wo phasenweise tausende Autos im Zoll festgehangen hätten. Gerade China sei für Teslas Erfolg entscheidend, weil das Land den größten Automarkt der Welt habe und Elektromobilität massiv vorantreibe. Tesla-Chef Elon Musk habe rund um das Model 3 mehrfach von einer "Produktionshölle" gesprochen und eingeräumt, dass die Firma zwischenzeitlich kurz vor der Pleite gestanden habe.Musk peile nun fürs laufende Quartal eine schwarze Null an, im Schlussquartal sogar einen Gewinn. Anschließend könnte es aber wieder "hart" werden, wie Musk zugegeben habe. Denn der Tech-Milliardär bereite schon den nächsten Streich vor, das neue Model Y, ein Kompakt-SUV auf Basis des Model 3. Mit einem Jedermann-Stadtgeländewagen wolle Tesla endgültig im Massenmarkt Fuß fassen. Das Model Y solle 2020 kommen, bisherige Produktionsstarts bei Tesla seien schwierig und teuer gewesen. Tesla sei zudem schon mit seiner bestehenden Produktpalette immens im Stress.Obendrein würden Tesla-Anleger von diversen personellen Veränderungen verunsichert. Der langjährige Technik-Chef JB Straubel werde sich auf eine Beraterposition zurückziehen, habe Tesla im Zuge der jüngsten Quartalszahlen bekannt gegeben. In den vergangenen Monaten hätten schon mehrere ranghohe Manager das Unternehmen verlassen. So auch der deutsche Autoexperte Peter Hochholdinger, der sich bei Audi einen Namen machte und bei Tesla als Schlüsselfigur gegolten habe, um die Abläufe auf neue Beine zu stellen.So enttäuschend niedriger Umsatz und hoher Verlust im zweiten Quartal auch gewesen seien, Analysten würden sich vor allem an der Bruttomarge bei Tesla stören, die ebenfalls hinter den Erwartungen zurückgeblieben sei. Das stelle in Frage, ob Tesla bei zunehmender Nachfrage profitabel Autos herstellen könne, habe Analyst David Tamberrino von der US-Investmentbank Goldman Sachs geschrieben. Zumal die billigeren Fahrzeugmodelle in einfacheren Ausführungen gefragt seien, an denen der Autobauer ohnehin weniger verdiene.Entsprechend zeige sich auch Colin Langan von der Schweizer Großbank UBS enttäuscht, dass selbst aus rekordhohen Auslieferungen noch immer kein Profit habe geschlagen werden können. Er gehe nun weiterhin davon aus, dass Tesla auch mittelfristig nicht profitabel sein werde. Allgemein lasse die Geduld der Experten spürbar nach: Ryan Brinkman von der US-Bank J.P. Morgan beklage das wiederholte Verschieben von Firmenzielen. Schließlich habe Tesla schon Ende 2018 angekündigt, ab sofort in den nachfolgenden Quartalen profitabel sein zu wollen.Analyst Frank Schwope von der NordLB lege sogar noch einen drauf und nehme den Tesla-Chef persönlich ins Visier: "Allzu oft verspricht Elon Musk eine glänzende Zukunft und kaschiert damit, dass er die Gegenwart nicht im Griff hat."Aktuell komme Tesla auf einen Börsenwert von gut 40 Milliarden Dollar. Damit sei der Elektroautobauer auf Augenhöhe mit Konkurrenten wie Ford und BMW. General Motors komme dagegen auf etwa 58 Milliarden Dollar Marktkapitalisierung, Branchenriese Volkswagen bringe beim Börsenwert sogar beinahe das Doppelte von Tesla auf die Waage.Die Tesla-Aktie sei nach den Zahlen auf rund 235 Dollar eingeknickt. Seit Jahresbeginn habe das Papier damit fast ein Drittel an Wert verloren. Vom Zwischentief im Juni bei zeitweise unter 180 Dollar habe sich die Aktie aber dennoch wieder deutlich erholt. Ohnehin habe sich Tesla an der Börse langfristig gesehen prächtig entwickelt, zum Börsengang vor ziemlich genau neun Jahren habe die Aktie noch 17 Dollar gekostet.