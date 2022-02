Börsenplätze Tesla-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Tesla-Aktie:

737,20 EUR +1,63% (23.02.2022, 09:25)



XETRA-Aktienkurs Tesla-Aktie:

735,80 EUR +1,56% (23.02.2022, 09:11)



NASDAQ-Aktienkurs Tesla-Aktie:

821,53 USD -4,14% (22.02.2022)



ISIN Tesla-Aktie:

US88160R1014



WKN Tesla-Aktie:

A1CX3T



Ticker-Symbol Tesla-Aktie:

TL0



NASDAQ-Symbol Tesla-Aktie:

TSLA



Kurzprofil Tesla Inc.:



Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) ist einer der weltweit führenden Hersteller von Elektro-Sportwagen. Tesla Motors produziert emissionsfreie Seriensportwagen (Tesla Roadster) und Premium-Limousinen (Tesla Model S). Daneben verkauft Tesla Inc. verschiedene Komponenten für elektrische Antriebsstränge an führende Autohersteller wie Daimler oder Toyota. Mit der Übernahme des Sonnenstromunternehmens SolarCity knüpft Tesla an die Strategie an ein integrierter Großkonzern zu werden.



Hauptsitz von Tesla Inc. ist Palo Alto, Kalifornien, USA, CEO: Elon Musk. (23.02.2022/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Tesla-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Die Aktie von Tesla sei am Dienstag in einem allgemein schwachen Börsenumfeld weiter unter Druck geraten. Allerdings sei am Montag auch kein Handel in den USA gewesen. Am Ende sei das Papier mit einem Minus von gut vier Prozent auf 821,53 Dollar aus dem US-Handel gegangen. Dabei sei das Papier auch unter eine wichtige Unterstützung gerutscht.Die Tesla-Aktien hätten unter der 200-Tage-Linie geschlossen, die ein beliebter Indikator für den längerfristigen Trend sei. Das Januartief bei 792,00 Dollar sei aber vorerst nicht unterschritten worden.Zuletzt habe Tesla auch wegen einiger technischer Probleme im Fokus gestanden. Die US-Verkehrsaufsicht habe den Elektroautobauer Tesla zuletzt wegen Berichten über unvermitteltes Bremsen ins Visier genommen. Es seien in den vergangenen neun Monaten 354 Beschwerden eingegangen, weil ein von Tesla als "Autopilot" vermarktetes Fahrassistenzprogramm plötzlich und unerwartet die Bremsen aktiviere, habe die National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA) mitgeteilt. Die Untersuchung umfasse demnach rund 416.000 Tesla Model 3 und Y von 2021 und 2022.Teslas Fahrassistenzsystem "Autopilot" sorge schon länger für Argwohn. Kritiker würden finden, dass der Name eine Übertreibung sei, die zu fahrlässiger Nutzung einlade. Die US-Verkehrsaufsicht untersuche auch andere Probleme im Zusammenhang mit dem Programm, etwa Auffahrunfälle von Tesla-Autos mit am Straßenrand parkenden Notfall-Fahrzeugen. Zuletzt habe NHTSA den Druck auf das Unternehmen ohnehin erhöht. In den vergangenen Wochen habe Tesla in mehreren Fällen einwilligen müssen, bei zahlreichen Fahrzeugen beanstandete Mängel zu beseitigen.Die Tesla-Aktie sei mit einem Börsenwert von knapp einer Billion Dollar auch nach dem Rücksetzer noch mehr als sportlich bewertet. Gerade im aktuell turbulenten Marktumfeld könne das zur Gefahr werden. Das Januartief müsse nun unbedingt verteidigt werden. Ansonsten droht ein weiterer Abverkauf, so Marion Schlegel von "Der Aktionär". (Analyse vom 23.02.2022)Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link