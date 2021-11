XETRA-Aktienkurs Tesla-Aktie:

Kurzprofil Tesla Inc.:



Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) ist einer der weltweit führenden Hersteller von Elektro-Sportwagen. Tesla Motors produziert emissionsfreie Seriensportwagen (Tesla Roadster) und Premium-Limousinen (Tesla Model S). Daneben verkauft Tesla Inc. verschiedene Komponenten für elektrische Antriebsstränge an führende Autohersteller wie Daimler oder Toyota. Mit der Übernahme des Sonnenstromunternehmens SolarCity knüpft Tesla an die Strategie an ein integrierter Großkonzern zu werden.



Hauptsitz von Tesla Inc. ist Palo Alto, Kalifornien, USA, CEO: Elon Musk. (10.11.2021/ac/a/n)



Paris (www.aktiencheck.de) - Tesla-Chartanalyse der BNP Paribas:Rückblick: Die Tesla-Aktie (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) gab gestern um 11,99% nach, wie aus der Veröffentlichung "dailyAKTIEN" der BNP Paribas hervorgeht.Schon am Montag habe sie einen deutlichen Rückschlag hinnehmen müssen. Auslöser für diese Abgaben seien eine Abstimmung auf Twitter. Dort habe Elon Musk darüber abstimmen lassen, ob er einen Teil seiner Aktien verkaufen solle. Die Mehrheit habe sich für einen Verkauf ausgesprochen, dem wolle er nachkommen. Diese Abstimmung habe nach einer Rekordjagd stattgefunden. Die Aktie habe zuletzt mehrfach neue Allzeithochs markiert. Sie sei daher stark überkauft gewesen.AusblickDie Tesla-Aktie befinde sich in einer Konsolidierung. Diese laufe bisher sehr dynamisch ab. Sie könne noch einige Tage andauern und zu Abgaben in Richtung der Oberkante des Aufwärtsgaps vom 25. Oktober bei 944,20 USD oder an das alte Allzeithoch bei 900,40 USD führen. Ein neues Kaufsignal sei nach den starken Abgaben der letzten beide Tage weit weg. Es ergäbe sich wohl erst mit einem Ausbruch über das aktuelle Allzeithoch bei 1.243,49 USD. Gelinge ein solcher Ausbruch, dann wäre eine Rally gen 2.000 USD möglich. (Analyse vom 10.11.2021)Börsenplätze Tesla-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Tesla-Aktie:901,30 EUR +2,13% (10.11.2021, 08:58)