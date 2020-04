Nasdaq-Aktienkurs Tesla-Aktie:

Kurzprofil Tesla Inc.:



Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, Nasdaq-Symbol: TSLA) ist einer der weltweit führenden Hersteller von Elektro-Sportwagen. Tesla Motors produziert emissionsfreie Seriensportwagen (Tesla Roadster) und Premium-Limousinen (Tesla Model S).



Daneben verkauft Tesla Inc. verschiedene Komponenten für elektrische Antriebsstränge an führende Autohersteller wie Daimler oder Toyota.



Mit der Übernahme des Sonnenstromunternehmens SolarCity knüpft Tesla an die Strategie an ein integrierter Großkonzern zu werden.



Hauptsitz von Tesla Inc. ist Palo Alto, Kalifornien, USA.



CEO: Elon Musk (07.04.2020/ac/a/n)



Der Elektroautobauer habe den Absatz in Q1/2020 deutlich um 40% y/y steigern können, was wie in den Vorquartalen auf das Model 3 (+50% y/y) zurückzuführen sei (zum Vergleich Model S und X: +1% y/y). Damit entwickle sich Tesla weiterhin deutlich dynamischer als der gesamte Automarkt, was aber auch Basiseffekten und staatlicher Absatz-Förderung geschuldet sei.Positiv für Telsa sei nach Ansicht des Analysten, dass die chinesische Regierung das Förderprogramm für Autos mit alternativen Antrieben verlängern wolle. Tesla verfüge derzeit ohne Zweifel über die Markt- und Technologieführerschaft. Jedoch vertrete Diermeier nach wie vor die Auffassung, dass die E-Auto-Konkurrenz progressiv zunehmen werde. Tesla habe weder das bisherige Absatzziel für das laufende Geschäftsjahr (komfortabel über 500.000 Autos; impliziere: mindestens +36% y/y) bestätigt noch eine aktualisierte Absatz-Guidance veröffentlicht.Diermeier rechne zwar trotz Covid-19-Pandemie mit weiteren wirtschaftlichen Fortschritten bei Tesla (u.a. Erreichen der Gewinnzone (berichtetes EPS) in 2020), diese würden aber nach Meinung des Analysten das aktuelle Kursniveau nicht rechtfertigen, auch wenn die Tesla-Aktie deutlich von ihrem Allzeithoch (04.02.2020: 968,88 USD) zurückgekommen sei (-47%).Sven Diermeier, Aktienanalyst von Independent Research, stuft die Tesla-Aktie unverändert mit dem Rating "verkaufen" ein. Das Kursziel laute weiterhin 400 USD. (Analyse vom 07.04.2020)