Nasdaq-Aktienkurs Tesla-Aktie:

418,65 USD -2,73% (30.12.2019, 18:01)



ISIN Tesla-Aktie:

US88160R1014



WKN Tesla-Aktie:

A1CX3T



Ticker Symbol Tesla-Aktie Deutschland:

TL0



Ticker Symbol Tesla-Aktie Nasdaq:

TSLA



Kurzprofil Tesla Inc.:



Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, Nasdaq-Symbol: TSLA) ist einer der weltweit führenden Hersteller von Elektro-Sportwagen. Tesla Motors produziert emissionsfreie Seriensportwagen (Tesla Roadster) und Premium-Limousinen (Tesla Model S).



Daneben verkauft Tesla Inc. verschiedene Komponenten für elektrische Antriebsstränge an führende Autohersteller wie Daimler oder Toyota.



Mit der Übernahme des Sonnenstromunternehmens SolarCity knüpft Tesla an die Strategie an ein integrierter Großkonzern zu werden.



Hauptsitz von Tesla Inc. ist Palo Alto, Kalifornien, USA.



CEO: Elon Musk (30.12.2019/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Tesla-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Florian Söllner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, Nasdaq-Symbol: TSLA) unter die Lupe.Toller Jahresendspurt für die Tesla-Aktie. Nachrichten zum Start der Produktion in China hätten zuletzt für anhaltend starkes Momentum gesorgt. Kurz vor dem Ablauf des vierten Quartals dämpfe aber noch einmal Cowen die Euphorie. Die Analysten würden davon ausgehen, dass Tesla trotz Anfeuerung von Elon Musk an seine Mitarbeiter weniger Autos verkauft als der US-Elektroautobauer Investoren in Aussicht gestellt habe. Einerseits korrigiere sich Cowen selbst nach oben und erwarte nun einen Quartalsabsatz von 101.000 Teslas nach zuvor 95.000. Andererseits reiche auch dies aber noch nicht, um die offizielle Tesla-Jahresprognose von 360.000 bis 400.000 Autos zu erreichen. Cowen rechne insgesamt mit lediglich 356.000 verkauften Elektroautos.Nach dem Höhenflug die die Tesla-Aktie kurzfristig überkauft. Auf mittlere Sicht würden aber das hohe Momentum und der Sprung über die 400-USD-Marke positiv stimmen. Fundamental bleibe Tesla extrem hoch bewertet, was das Risiko eines Investments entsprechend groß mache, so Florian Söllner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 30.12.2019)Hinweis:Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die durch die durch die Publikation etwaig resultierende Kursentwicklung profitieren: Tesla.Börsenplätze Tesla-Aktie:XETRA-Aktienkurs Tesla-Aktie:383,70 Euro -0,66% (30.12.2019, 14:05)Tradegate-Aktienkurs Tesla-Aktie:383,60 Euro -0,36% (30.12.2019, 14:01)