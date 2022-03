Tradegate-Aktienkurs Tesla-Aktie:

Kurzprofil Tesla Inc.:



Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) ist einer der weltweit führenden Hersteller von Elektro-Sportwagen. Tesla Motors produziert emissionsfreie Seriensportwagen (Tesla Roadster) und Premium-Limousinen (Tesla Model S). Daneben verkauft Tesla Inc. verschiedene Komponenten für elektrische Antriebsstränge an führende Autohersteller wie Daimler oder Toyota. Mit der Übernahme des Sonnenstromunternehmens SolarCity knüpft Tesla an die Strategie an ein integrierter Großkonzern zu werden.



Hauptsitz von Tesla Inc. ist Palo Alto, Kalifornien, USA, CEO: Elon Musk.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Tesla-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Julian Weber vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) unter die Lupe.Aufgrund der steigenden Covid-19-Fallzahlen in der Metropole Shanghai habe die chinesische Regierung einen Lockdown verhängt. Dieser betreffe auch den Elektroautobauer Tesla, der in der Millionenstadt ein Werk betreibe. Für positive Nachrichten sorge dagegen eine Studie von Ernst & Young, aus der Tesla als profitabelster Autohersteller der Welt hervorgehe. Zudem könnten Spekulationen über einen weiteren Aktiensplit die Aktie antreiben.Der größte Lockdown seit zwei Jahren sorge dafür, dass Tesla die Produktion im Werk Shanghai bis Donnerstag einstellen müsse. Zunächst sei geplant gewesen, dass nur am Montag keine Autos gebaut würden. Schon vor zwei Wochen hätten die Bänder wegen Coronamaßnahmen für zwei Tage stillgestanden. Der Produktionsstandort Shanghai sei für Tesla wichtig. Nicht nur sei China der größte Automarkt der Welt, auch für den Export würden dort Autos gebaut.Eine Studie der Beratungsgesellschaft Ernst & Young sei zu dem Ergebnis gekommen, dass Tesla der profitabelste Autobauer der Welt sei. Die EBIT-Marge für 2021 habe bei 12,1 Prozent gelegen und sei damit knapp höher als die 12 Prozent-Marge der deutschen Hersteller BMW und Mercedes-Benz gewesen. Damit lägen die Margen laut Ernst & Young-Experte Constantin Gall auf Rekordniveau. Gelungen sei das durch die Strategie, die knappen Ressourcen wie Chips vorrangig in hochpreisige und margenstarke Fahrzeuge einzubauen, so Gall.Die Schließung des Werks in Shanghai sei unerfreulich und könnte Tesla kurzfristig schaden. Langfristig sei der Autokonzern jedoch einer der am besten positionierten in Sachen Elektromobilität. Kurzfristig könnten die Spekulationen über einen weiteren Aktiensplit die Aktie antreiben.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Tesla-Aktie: