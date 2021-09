Tradegate-Aktienkurs Tesla-Aktie:

626,20 EUR +0,50% (01.09.2021, 09:29)



XETRA-Aktienkurs Tesla-Aktie:

626,50 EUR +0,43% (01.09.2021, 09:15)



NASDAQ-Aktienkurs Tesla-Aktie:

735,72 USD +0,66% (31.08.2021)



ISIN Tesla-Aktie:

US88160R1014



WKN Tesla-Aktie:

A1CX3T



Ticker-Symbol Tesla-Aktie:

TL0



NASDAQ-Symbol Tesla-Aktie:

TSLA



Kurzprofil Tesla Inc.:



Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) ist einer der weltweit führenden Hersteller von Elektro-Sportwagen. Tesla Motors produziert emissionsfreie Seriensportwagen (Tesla Roadster) und Premium-Limousinen (Tesla Model S).



Daneben verkauft Tesla Inc. verschiedene Komponenten für elektrische Antriebsstränge an führende Autohersteller wie Daimler oder Toyota.



Mit der Übernahme des Sonnenstromunternehmens SolarCity knüpft Tesla an die Strategie an ein integrierter Großkonzern zu werden.



Hauptsitz von Tesla Inc. ist Palo Alto, Kalifornien, USA.



CEO: Elon Musk. (01.09.2021/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Tesla-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jochen Kauper vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Elektroautomobilherstellers Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) unter die Lupe.Gute News aus dem Hause Tesla. Zuletzt sei bekannt geworden, dass Tesla in Zukunft Strom direkt an Kunden in Texas verkaufen wolle. Wenige Tage zuvor habe Elon Musk am AI-Day die aktuelle Entwicklung in Sachen selbstfahrende Autos und künstliche Intelligenz gezeigt. Die Aktie schicke sich an, wieder Richtung Allzeithoch durchzustarten.Die Tesla-Aktie besteche in den letzten Tagten durch Relative Stärke. Nach dem Kursrutsch Ende Mai bis auf 462 Dollar habe sich das Papier wieder aufgerappelt. Unterstützt worden sei die Rally durch gute News vom Unternehmen.Wie Texas Monthly am vergangenen Donnerstag berichtet habe, habe eine Tochtergesellschaft von Tesla Anfang des Monats einen Antrag bei der Public Utility Commission of Texas (PUC) eingereicht. Damit strebe das Unternehmen eine behördliche Genehmigung für den Direktverkauf von Strom an Kunden in Texas an. In dem Bundesstaat würden bereits 120 verschiedene Stromanbieter um die Gunst der knapp 30 Millionen Einwohner buhlen.Überraschend komme Teslas Vorstoß in die Energiewirtschaft nicht unbedingt. Musk habe bereits im Sommer 2020 angekündigt, dass langfristig der Energiebereich die gleiche Bedeutung wie die Autoproduktion bekommen werde.Zuvor habe Tesla mit seinem AI-Day für Aufmerksamkeit gesorgt. Dabei habe Elon Musk seine Fortschritte auf dem Weg zum vollständig selbstfahrenden Auto gezeigt. Tesla habe auch einen neuen Chip für das Training von Netzwerken künstlicher Intelligenz vorgestellt, und CEO Elon Musk habe angekündigt, dass das Unternehmen an einem Prototyp eines humanoiden Roboters arbeite.Charttechnisch befinde sich die Tesla-Aktie derzeit wieder im Aufwärtstrend. Mit dem Break der Marke von 726 Dollar sei ein neues Kaufsignal generiert worden. Der nächste Widerstand auf dem Weg nach oben warte erst bei 780 Dollar.Anleger bleiben an Bord, wenn auch die Bewertung mit umgerechnet knapp 613 Milliarden Dollar Börsenwert nach wie vor extrem üppig ist, so Jochen Kauper von "Der Aktionär". (Analyse vom 01.09.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Tesla-Aktie: