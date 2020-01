Tradegate-Aktienkurs Tesla-Aktie:

489,25 EUR +5,24% (21.01.2020, 16:33)



Nasdaq-Aktienkurs Tesla-Aktie:

540,29 USD +5,84% (21.01.2020, 16:19)



ISIN Tesla-Aktie:

US88160R1014



WKN Tesla-Aktie:

A1CX3T



Ticker-Symbol Tesla-Aktie Deutschland:

TL0



Ticker-Symbol Tesla-Aktie Nasdaq:

TSLA



Kurzprofil Tesla Inc.:



Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, Nasdaq-Symbol: TSLA) ist einer der weltweit führenden Hersteller von Elektro-Sportwagen. Tesla Motors produziert emissionsfreie Seriensportwagen (Tesla Roadster) und Premium-Limousinen (Tesla Model S).



Daneben verkauft Tesla Inc. verschiedene Komponenten für elektrische Antriebsstränge an führende Autohersteller wie Daimler oder Toyota.



Mit der Übernahme des Sonnenstromunternehmens SolarCity knüpft Tesla an die Strategie an ein integrierter Großkonzern zu werden.



Hauptsitz von Tesla Inc. ist Palo Alto, Kalifornien, USA.



CEO: Elon Musk (21.01.2020/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Tesla-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Florian Söllner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, Nasdaq-Symbol: TSLA) unter die Lupe.Der Höhenflug des US-Titels gehe nach einer kleinen Pause weiter. Grund: Ein erstaunliches Kursziel eines bisher nur wenig bekannten Analysten. New-Street-Research-Experte Pierre Ferragu sehe das Papier in einem Jahr zwischen "640 und 960 Dollar" notieren.Seine These: Nach rund 0,4 Mio. verkauften Autos im Jahr 2019 werde das Unternehmen 2025 schon zwischen zwei und drei Millionen p.a. absetzen. Es komme noch besser: Gleichzeitig solle der Autobauer "Industrie-führende" Margen erzielen, was bis 2025 dann sogar ein Kursziel von 1.100 bis 1.700 Dollar möglich machen würde.Schon kurzfristig erwarte der Analyst gute News: Die Meldung eines starken Cash-Flow für das Q4 am 29. Januar.Der Analyst liege mit seiner sehr bullischen Einschätzung weit neben dem Konsensus. Tatsächlich sei eine solch starke Absatzsteigerung nur möglich, wenn sich neue Modelle wie das Model Y noch besser als das Ausnahmeauto Model 3 verkaufen würden - obwohl die Begeisterung für das Model Y noch nicht das Ausmaß der für das Model 3 erreicht habe und ab 2020 die ersten nennenswerten Elektroauto-Alternativen der Konkurrenz auftauchen würden.Das durchschnittliche Kursziel aller Analysten betrage 348 Dollar. Jefferies sei jüngst mutig gewesen und habe das Kursziel von 400 auf 600 Dollar erhöht. Auch Oppenheimer habe das Kursziel von 385 Dollar auf 612 Dollar angehoben. Die Analysten würden vor allem loben, dass Tesla aus seinen Fehlern gelernt und großen Mut habe.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Tesla-Aktie:XETRA-Aktienkurs Tesla-Aktie:486,00 EUR +5,01% (21.01.2020, 16:17)