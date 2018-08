Nasdaq-Aktienkurs Tesla-Aktie:

Kurzprofil Tesla Inc.:



Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, Nasdaq-Symbol: TSLA) ist einer der weltweit führenden Hersteller von Elektro-Sportwagen. Tesla Motors produziert emissionsfreie Seriensportwagen (Tesla Roadster) und Premium-Limousinen (Tesla Model S).



Daneben verkauft Tesla Inc. verschiedene Komponenten für elektrische Antriebsstränge an führende Autohersteller wie Daimler oder Toyota. Zuletzt wurde SolarCity übernommen.



Hauptsitz von Tesla Inc. ist Palo Alto, Kalifornien, USA.



CEO: Elon Musk (15.08.2018/ac/a/n)



New York (www.aktiencheck.de) - Tesla-Aktienanalyse von Analyst Gordon Johnson von Vertical Group:Laut einer Aktienanalyse spricht Analyst Gordon Johnson vom Investmenthaus Vertical Group weiterhin eine Verkaufsempfehlung für die Aktien von Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, Nasdaq-Symbol: TSLA) aus.Tausende Model 3 seien auf Stellplätzen quer über Kalifornien verteilt gesichtet worden. Angesichts der von Tesla Inc. kommunizierten Haltung Autos größtenteils nach Anweisung zu bauen sollte diese Beobachtung für Tesla-Bullen ziemlich besorgniserregend sein.Den von Second Measure erhobenen Daten zufolge sei die Nachfrage nach dem Model 3 nach einem kurzen Anstieg Ende Juni wieder eingebrochen.Nach der Markteinführung konkurrierender Modell in der EU die Nachfrage im für Tesla drittgrößten Markt Norwegen im Juli so schwach gewesen wie noch nie zuvor. Auch in Deutschland, Schweden und der Schweiz sei die Nachfrage zurückgegangen. Die Importzölle in China hätten die Nachfrage dort ebenfalls einbrechen lassen.Die Aktienanalysten von Vertical Group stufen in ihrer Tesla-Aktienanalyse den Titel unverändert mit "sell" ein und senken das Kursziel von 93,00 auf 88,00 USD.Börsenplätze Tesla-Aktie:XETRA-Aktienkurs Tesla-Aktie:296,13 Euro -5,52% (15.08.2018, 17:30)Tradegate-Aktienkurs Tesla-Aktie:294,97 Euro -3,73% (15.08.2018, 17:46)